Doncic in Galaform führt Mavericks zum Sieg

So., 13.11.2022, 11.23 Uhr

Luka Doncic in Galaform hat die Dallas Mavericks zum siebten Saisonsieg in der NBA geführt. Der slowenische Topstar überragte beim 117:112 Erfolg der Texaner gegen die Portland Trail Blazers mit einem Triple Double aus 42 Punkten, 13 Rebounds und 10 Assists. Doncic ist der sechste Spieler in der Geschichte der nordamerikanischen Profiliga, der insgesamt auf vier Triple-Doubles mit mehr als 40 Punkten kommt. Angeführt wird die Statistik von Ikone Oscar Robertson, der das Kunststück insgesamt 22-mal vollbrachte.

