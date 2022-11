NBA: Starker Wagner kann Magic-Niederlage nicht verhindern

Di., 15.11.2022, 09.23 Uhr

Franz Wagner in EM-Form: Der deutsche Nationalspieler bestätigt seine guten Leistungen aus den letzten Wochen, kann aber trotz 23 Punkten die Niederlage gegen die Charlotte Hornets nicht verhindern. Seine Orlando Magic stehen nun mit 4:10-Siegen weit unten in der Tabelle. Klaren Kurs auf eine erneut starke Saison nehmen die Boston Celtics. Der Sieg gegen die Oklahoma City Thunder ist bereits der siebte in Serie.

