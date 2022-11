Medien: Djokovic bekommt Visum für Australien

Di., 15.11.2022, 09.53 Uhr

Rekordchampion Novak Djokovic darf laut australischen Medienberichten wieder beim Grand-Slam-Highlight in Melbourne (ab 16. Januar 2023) aufschlagen. Wie unter anderem der Guardian Australia und TV-Sender ABC berichteten, bekommt der serbische Tennisstar trotz seines Anfang 2022 ausgesprochenen Einreiseverbots ein Visum. Djokovic hatte versucht, ohne Corona-Impfung nach Australien einzureisen, sein Visum wurde jedoch für ungültig erklärt. Nach tagelanger Zwangsquarantäne in einem Abschiebe-Hotel und mehreren Gerichtsverhandlungen in Melbourne musste er das Land einen Tag vor Beginn der Australian Open verlassen.

Video: Sport