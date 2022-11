Einmal Hollywood und zurück: Schult verlässt Angel City FC

Mi., 16.11.2022, 13.53 Uhr

Einmal Hollywood und zurück: Nationaltorhüterin Almuth Schult verlässt den Angel City FC nach nicht einmal einer Saison wieder. Wie der Fußballklub mitteilte, sei der Vertrag der 31-Jährigen nicht erneuert worden. Schult war nach der Frauen-EM mitten in der NWSL-Spielzeit vom Doublegewinner VfL Wolfsburg in die USA gewechselt. Nun steht für sie als ARD-Expertin die Männer-WM in Katar an. Was danach folgt, ist offen.

Video: Sport