Live! Oman - Deutschland: 0:0! DFB-Team tut sich sehr schwer

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bereitet sich im Oman für die WM 2022 in Katar vor. Reporter Sebastian Weßling ist vor Ort.

Youssoufa Moukoko darf sich wenige Tage nach seiner Nominierung für den Weltmeisterschafts-Kader auch gleich über sein erstes Länderspiel freuen: Der Stürmer von Borussia Dortmund steht in der Startelf des DFB-Teams für das erste und letzte Testspiel der WM-Vorbereitung gegen den Oman in dessen Hauptstadt Maskat am Mittwochabend.

Oman gegen Deutschland: Das letzte Testspiel vor der WM 2022 heute im Live-Ticker

Bundestrainer Hansi Flick hatte tags zuvor schon angedeutet, dass es eine Startelf geben würde, die man so beim ersten WM-Spiel gegen Japan eine Woche später nicht erwarten darf. Es gehe ihm vor allem darum, Belastung zu verteilen, einige viel beanspruchte Spieler zu schonen und anderen Spielpraxis zu verschaffen, hatte Flick erklärt.

Das gilt etwa für Lukas Klostermann, der seit Anfang August verletzt gefehlt hatte. Er soll nun auf der rechten Abwehrseite Spielrhythmus sammeln. Innen verteidigen Thilo Kehrer und Matthias Ginter, auf der linken Seite agiert David Raum. Im Tor macht Flick keine Experimente, es spielt Kapitän Manuel Neuer.

Davor besetzen Leon Goretzka und Ilkay Gündogan das Mittelfeldzentrum und hinter dem Stürmer Moukoko wirbelt eine offensive Dreierreihe aus Jonas Hofmann, Kai Havertz und Leroy Sané. Thomas Müller und Antonio Rüdiger, die zuletzt wegen Hüftproblemen ausfielen, gehören noch nicht zum Kader, sie sollen erst in Katar zum Mannschaftstraining dazustoßen. Schon am Donnerstagvormittag geht es für die deutsche Mannschaft weiter ins WM-Gastgeberland, und zwar ins Zulal Wellness Resort nahe der Ortschaft Al Ruwais ganz im Norden des Landes.

Dort werden dann auch Müller und Rüdiger wieder mitwirken: „Sie sollen beide ab Samstag mittrainieren und dann vollwertiger Teil der Mannschaft sein“, kündigt Flick an – der auch gerne noch ein Testspiel gehabt hätte, um seine erste Mannschaft etwas Einspielzeit zu gewähren. Aber das ist bei dem eng getakteten Zeitplan nicht möglich. „Man kann diese Vorbereitung nicht vergleichen mit den großen Turnieren zuvor, man muss anders agieren“, sagt Flick. „Es geht nur darum: Wer braucht Spielminuten und wer braucht eine Pause?“

Die deutsche Nationalmannschaft testet heute gegen den Oman ihre WM-Form. Foto: dpa

