WM-Liveblog: England schwärmt von BVB-Star Bellingham

Doha. Dortmunds Mittelfeldspieler löst Begeisterung aus. Die TV-Quoten in Deutschland bleiben schlecht. Alle Infos im WM-Liveblog.

In der sechsten Folge unseres Expertentalks "WM Inside" sprechen wir mit Harald Stenger, ehemaliger DFB-Pressesprecher, über das Aus der DFB-Elf bei der WM 2022.

An diesem Montag stehen bei der Fußball-WM in Katar zwei Achtelfinalspiele an. Zunächst trifft um 16 Uhr Japan auf Kroatien. Um 20 Uhr folgt das Duell zwischen Brasilien und Südkorea.

England steht bereits im Viertelfinale. Angeführt vom Dortmunder Jude Bellingham gelang ein 3:0-Sieg gegen den Senegal. Die Teamkollegen schwärmen vom Mittelfeldspieler.

Die TV-Quoten bleiben auch bei den ersten K.o.-Spielen des Turniers niedrig.

Mitspieler und Trainer loben Bellingham

8:00 Uhr: Die englischen Fußball-Nationalspieler und Trainer Gareth Southgate haben nach dem Viertelfinal-Einzug bei der WM in Katar Dortmunds Jude Bellingham gefeiert. „Yeah, er ist einer der besten Youngsters, definitiv. Ich habe ihn gestern vor dem Spiel schon gelobt. Er ist ein fantastischer Spieler. Er hat alles, was es braucht“, sagte Kapitän Harry Kane nach dem 3:0-Erfolg über Afrikameister Senegal. Der 19 Jahre junge Bellingham steuerte den Assist zum ersten Tor bei und überragte zudem mit seiner Ballführung sowie seiner Zweikampfführung, mit der er die anfangs schwachen Engländer mitriss.

„Die größte Stärke bei ihm ist die Mentalität. Die Hereinnahme hat Jude mehr Freiheiten gegeben. Die hat er außergewöhnlich gut genutzt“, sagte Southgate. Bellingham startete das Turnier im defensiven Mittelfeld neben Declan Rice, spielte gegen Senegal und Wales (3:0) nun aber vor Rice und Jordan Henderson als eine Art Spielmacher.

Kane bezeichnete den Mittelfeldspieler als „extrem wichtig. Er ist eine gute Person. Er hat noch viele Jahre vor sich. Es ist großartig, dass er für uns spielt“, sagte der Kapitän der Three Lions. Phil Foden, der an zwei Toren beteiligt war, lobte den BVB-Star ebenfalls: „Ich denke, er kann der beste Mittelfeldspieler der Welt werden.“ Bei Dortmund ist Bellingham bereits zum gesetzten Stammspieler und zur Führungsfigur gereift.

4,61 Millionen Menschen schauen Frankreichs Viertelfinaleinzug

07:30 Uhr: Die WM-Spiele aus Katar haben weiterhin nicht die große Zugkraft - daran ändert auch der Beginn der K.o.-Runde nichts. Das Duell von Weltmeister Frankreich mit Superstar Kylian Mbappe gegen Polen mit Ex-Bayern-Ass Robert Lewandowski verfolgten am Sonntag in der Live-Übertragung des ZDF im Schnitt 4,61 Millionen Fußball-Fans. Der Marktanteil belief sich auf 25,6 Prozent.

Immerhin war die WM-Übertragung die am häufigsten gesehene Sendung am Sonntag im Zweiten. In der Vorberichterstattung verzeichnete der Mainzer Sender ab 15.11 Uhr 1,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (MA: 10,6 Prozent) und ab 15.51 Uhr 3,64 Millionen (MA: 18,7 Prozent). (fs/sid/dpa)

