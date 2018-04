Grizzlys Wolfsburg verpflichten Angreifer Marius Möchel

Die Grizzlys Wolfsburg haben Angreifer Marius Möchel verpflichtet. Der 26 Jahre alte Stürmer kommt von den Nürnberg Ice Tigers und erhält nach Angaben des Clubs aus der Deutschen Eishockey Liga einen Zweijahresvertrag.

„Marius ist ein absoluter Teamplayer – loyal, fleißig und vielseitig einsetzbar. Wir wollen ihm bei uns mehr Verantwortung geben und sind fest davon überzeugt, dass er sich bei uns in der zugedachten Rolle weiterentwickeln wird“, sagte Wolfsburgs Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf in der am Dienstag veröffentlichten Mitteilung. dpa