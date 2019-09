Keine Grizzlys-Punkte an Furchners Jubiläumswochenende

Keine Punkte für die Grizzlys an Sebastian Furchners Jubiläumswochenende: Nach dem 2:4 am Freitag in seinem 1000. Spiel in der Deutschen Eishockey-Liga musste der Wolfsburger Kapitän mit seinem Team am Sonntag im Heimspiel gegen die Augsburger Panther vor 3056 Zuschauern eine 2:3 (1:2, 1:1,...