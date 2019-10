Trainer Cortina: Grizzlys Wolfsburg haben „Ergebniskrise“

Fünf Niederlagen in Folge, von zwischenzeitlich Platz 2 nach vier Spieltagen runter auf Rang 10 – schon früh in der Saison haben sich die Grizzlys selbst unter Druck gesetzt. Vor dem schweren Auswärtsspiel des Eishockey-Erstligisten am Freitag (19.30 Uhr) in München nimmt Trainer Pat Cortina das...