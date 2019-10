Grizzlys unterliegen Spitzenreiter München knapp mit 3:5

Toll gekämpft, gegen ein Spitzenteam gut mitgehalten – und doch verloren. Die Grizzlys hatten am Reformationstag den souveränen Tabellenführer der Deutschen Eishockey-Liga am Rande eines Punktverlusts, kassierten am Ende eine unglückliche 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)-Niederlage gegen RB München, das...