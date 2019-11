Grizzlys Wolfsburg kassieren 3:6-Pleite in Ingolstadt

Nach dem tollen 4:1-Sieg am Donnerstag gegen Düsseldorf verpassten es die Grizzlys am Sonntag in Ingolstadt nachzulegen. Mit 3:6 (1:2, ,1:2, 1:2) unterlagen die Wolfsburger in der Deutschen Eishockey-Liga bei den Panthern. Gegentore nach Strafen und individuelle Fehler kosteten die Mannschaft von...