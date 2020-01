Plan: Wurm Mitte Februar wieder im Einsatz für die Grizzlys

Das Grizzlys-Training war am Dienstag schon in vollem Gange, da betrat Armin Wurm erstmals nach seiner Handverletzung wieder in voller Montur das Eis und absolvierte eine individuelle Einheit. Hinterher sagte der Verteidiger des Wolfsburger Eishockey-Erstligisten: „Mein Ziel bleibt, dass ich nach...