Grizzlys Wolfsburg – Lessio nicht fit, Haskins wieder da

Nach sechs Tagen Pause nahmen die Grizzlys am Sonntag während eines öffentlichen Trainings die Vorbereitung auf den Endspurt in der Hauptrunde der Deutschen Eishockey-Liga auf. Vor etwa 200 Zuschauern in der Eis-Arena wurde aber eines schnell klar: Die Wolfsburger Verletzungssorgen sind noch da. Vor allem die Hoffnung auf Lucas Lessios schnelles Comeback dürften sich wohl zerschlagen.

Hier kommen die wichtigsten Infos des Wochenendes:

Die Verletzten: Der Einsatz von drei Spielern am Freitag (19.30 Uhr, Eis-Arena) gegen Straubing ist fraglich. Stürmer Lessio konnte wegen muskulärer Probleme nur Teile des lockeren Aufgalopps am Sonntagmittag mitmachen, setzte zwischendurch immer wieder aus. „Lucas ist noch zu weit weg“, sagte Trainer Pat Cortina und hat offenbar kaum Hoffnung auf einen Wochenend-Einsatz des Kanadiers.

Bessere Chancen dürfte Verteidiger Armin Wurm haben. Der hat seit Ende Oktober wegen seiner schweren Handverletzung keine Partie mehr bestritten und wollte nach der Februar-Pause sein Comeback geben. Doch nach dem Sonntag-Training sagte er: „Das Handgelenk schmerzt wieder ein bisschen. Ich hoffe, dass es nur Überbelastung und etwas fehlende Kraft sind.“

Neu im Lazarett ist unterdessen Center Marius Möchel (Oberkörperverletzung), der im letzten Match vor der Pause in Düsseldorf (1:2 n. P.) etwas abbekommen hatte. Möchel ging testweise zum Training aufs Eis, brach aber nach wenigen Minuten schon wieder ab.

Außerdem fehlten Anthony Rech (beim französischen Nationalteam), Jan Nijenhuis (bei der DEB-U19), Maximilian Adam und Eric Valentin im Training. Adam und Valentin spielten am Wochenende für Zweitliga-Kooperationspartner Kassel (2:3 n. P. gegen Bad Nauheim und 2:4 in Heilbronn).

Verstärkung für den Trainerstab: Wie Manager Charly Fliegauf berichtet, kehrt Tyler Haskins samt Familie vorerst bis Saisonende nach Wolfsburg zurück. Der Ex-Kapitän und aktuelle Nordamerika-Scout des Klubs war im Januar schon da gewesen und hatte beim Coaching unterstützt. „Wir wollen unsere Kräfte bündeln, um unsere Ziele zu erreichen. Tyler hat zudem Geschmack am Coaching gefunden und wird unsere Trainer weiter unterstützen“, sagte Fliegauf. Bereits am Montag wird Haskins in Wolfsburg erwartet.

Neuer Ausländer: Nach Haskins’ Ankunft will der Manager auch intensiv Gespräche mit dem Scout über die Besetzung der letzten freien Ausländerstelle führen. Noch bis Samstag ist das Transferfenster geöffnet. Aufgrund von Lessios anhaltenden Verletzungsproblemen dürften die Grizzlys Interesse an einem weiteren Stürmer haben.

Torwart für die neue Saison: Möglicherweise klärt sich in dieser Woche, wer neben Chet Pickard 2020/21 das Tor der Grizzlys hütet und Nachfolger des nach Mannheim wechselnden Felix Brückmann wird. Der voraussichtliche Weggang Mathias Niederbergers aus Düsseldorf wird die Rochade der deutschen Keeper in der DEL in Gang setzen, erwarten Kenner des Transfermarktes. Niederberger, so wird spekuliert, steht kurz vor einer Unterschrift bei den Eisbären Berlin. Dann wird sich auch Wolfsburgs Topfavorit Dustin Strahlmeier (Schwenningen) wohl entscheiden. Fliegauf dementiert das Interesse auf Anfrage nicht. Konkurrenten der Grizzlys im Rennen um Strahlmeier sollen Ingolstadt und Düsseldorf sein, wobei sich Letztere angeblich schon anderweitig entschieden haben sollen.