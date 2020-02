Aagaard angekommen: Stürmer will den Grizzlys gleich helfen

Am Montag hatten die Grizzlys noch einmal frei. Durchschnaufen nach dem erfolgreichen Sechs-Punkte-Wochenende mit Siegen im bayerischen Doppelpack gegen Straubing (4:1) und in Augsburg (4:2). Denn die Taktung der Spiele nimmt vor den letzten sieben Hauptrunden-Partien noch einmal zu. Bereits am...