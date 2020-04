Neu-Grizzly Strahlmeier: „Ich will die klare Nummer 1 sein“

Never give up (zu deutsch: Gib niemals auf!) wird auch bei den Grizzlys auf Dustin Strahlmeiers Helm stehen. Der Torwart-Neuzugang des Wolfsburger Eishockey-Erstligisten macht keinen Hehl aus seinen sportlich hohen Ambitionen. „Mein Ziel ist es, die klare Nummer 1 zu sein“, sagt er. Die Aussage unterstreicht, wie groß sein Ehrgeiz und sein Selbstvertrauen sind.

Sein interner Konkurrent um die Torhüterposition, Chet Pickard, darf es gern als Kampfansage auffassen. Strahlmeier relativiert aber: „Das ist nicht gegen Chet gerichtet.“ Nach Bekanntwerden seines Wechsels aus Schwenningen zu den Niedersachsen habe er bereits den Kontakt zu Pickard gesucht. „Auf dem Eis ticken wir beide gleich, da gibt es keine Freundschaft. Aber abseits davon werden wir sicher auch mal einen Kaffee trinken gehen.“

Strahlmeier war bei den Wild Wings, zuletzt auch mangels adäquater Konkurrenz, ein Vielspieler. 2019/20 kam er auf anstrengende 49 Einsätze in 52 Hauptrunden-Partien. Dass er die Quote in Wolfsburg nicht halten können wird, ist ihm bewusst. Trotzdem sagt er: „Ich möchte schon die Mehrzahl der Spiele machen.“ Doch die interne Rivalität habe ihre Grenzen. „Ich bin keiner, der Gift in die Mannschaft spritzt, wenn ich mal nicht spiele. Aber wenn ich hart arbeite, bekomme ich das Resultat, das ich mir wünsche.“

Das erhofft er sich auch mit Blick auf die deutsche Nationalmannschaft, zu deren Kreis er zählt. Weil es für ihn zuletzt mit Schwenningen nicht mehr vorangegangen sei, habe er sich zum Wechsel entschieden. „Ich möchte mich für Nominierungen für die Weltmeisterschaft und die Olympischen Spiele empfehlen. Ich denke, dass ich mit den Grizzlys sehr gute Leistungen bringen kann.“

Um die zeigen zu können, muss er sich gegen Pickard behaupten. Doch nicht nur um den Platz im Tor buhlen beide Schlussmänner, sondern auch um dieselbe Trikotnummer. Bisher spielten beide mit der 34 auf dem Rücken, die in Wolfsburg aber schon Pickard trägt. Schon vor einem Monat habe Strahlmeier deshalb seinen Teamkollegen gefragt, ob er ihm die Zahl abtreten würde. Doch der Deutsch-Kanadier überlege noch. „Ich hätte die 34 sehr gerne, aber Chet war zuerst da.“ Sollte er sie behalten wolle, gebe es deswegen „kein böses Blut zwischen uns“. Strahlmeier weiter: „Ich hätte genug Ausweichnummern. Nach der Saison muss man dann weitersehen.“

Never give up – das Motto ist bei ihm Programm.

Die Grizzlys-Torhüter in der DEL:

Saison 2004/2005

Marek Mastic (31/90,2 %)

Marc Seliger (14/91,0 %)

Ty Conklin (11/92,9 %)

Kevin McGibney (1/93,3 %)

Saison 2007/2008

Oliver Jonas (36/90,0 %)

Chris Rogles (22/88,5 %)

Saison 2008/2009

Daniar Dshunussow (29/91,1 %)

Oliver Jonas (26/90,9 %)

Saison 2009/2010

Jochen Reimer (38/90,4 %)

Daniar Dshunussow (22/92,1 %)

Etienne Renkewitz (1/88,0 %)

Saison 2010/2011

Jochen Reimer (29/93,4 %)

Daniar Dshunussow (25/93,1 %)

Saison 2011/2012

Daniar Dshunussow (45/92,7 %)

Lukas Lang (8/92,3 %)

Saison 2012/2013

Daniar Dshunussow (30/90,9 %)

Sebastian Vogl (23/90,2 %)

Saison 2013/2014

Sebastian Vogl (37/93,7 %)

Daniar Dshunussow (16/88,2 %)

Saison 2014/2015

Sebastian Vogl (29/91,0 %)

Felix Brückmann (23/92,6 %)

Jimmy Hertel (1/100 %)

Saison 2015/2016

Felix Brückmann (34/92,1 %)

Sebastian Vogl (19/91,4 %)

Saison 2016/2017

Felix Brückmann (33/92,0 %)

Sebastian Vogl (19/90,3 %)

Saison 2017/2018

Jerry Kuhn (33/91,9 %)

Felix Brückmann (24/88,1 %)

Saison 2018/2019

David Leggio (31/90,7 %)

Jerry Kuhn (24/88,0 %)

Saison 2019/2020

Felix Brückmann (33/91,7 %)

Chet Pickard (21/89,9 %)

Saison 2020/2021

Dustin Strahlmeier

Chet Pickard

In Klammern Einsätze/Fangquote in der DEL-Hauptrunde.

Grizzlys-Top 5 nach Einsätzen*

1. Felix Brückmann 191

2. Daniar Dshunussow 185

3. Sebastian Vogl 140

4. Jochen Reimer 82

5. Oliver Jonas 72

* Inklusive DEL-Play-offs.