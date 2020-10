Auch der Grizzlys-Coach arbeitet freiwillig in Kurzarbeit

Auch der Cheftrainer der Grizzlys Wolfsburg will „ab und zu“ in der Kurzarbeit zum freiwilligen Training des Eishockey-Erstligisten mit aufs Eis gehen. Pat Cortina fürchtet auch nicht, dass einer seiner Profis wegen der erneuten Verschiebung des DEL-Starts auf voraussichtlich den 18. Dezember den Klub nun verlassen will. „Das Umfeld und die Chemie in der Mannschaft stimmen. Ich habe das Gefühl, dass sich alle hier wohlfühlen“, sagt der 56-jährige Italo-Kanadier.

Cortina vermittelt in diesen schwierigen Corona-Zeiten trotzdem den Eindruck eines optimistischen und stets gut gelaunten Mannes. Als Manager Charly Fliegauf am Mittwoch die Rückkehr in die Kurzarbeit noch einmal im Mannschaftskreis verkündete, brach für den Trainer keine Welt zusammen. „Es war keine Überraschung mehr. Wir müssen uns halt wieder anpassen. In dieser Saison werden wir noch öfters den Fokus etwas verändern müssen. Aber das wissen wir.“

Trainingsbasis ist vorhanden

Im Unterschied zu anderen Menschen in anderen Berufen könne er sich nicht beklagen. „Ich bin dankbar für das, was ich derzeit noch tun darf.“ Da der Klub Eis und Kraftraum für freiwilliges Training zur Verfügung stelle, sei seinem Team nicht die Grundlage entzogen, die aktuell erreichte Form einigermaßen zu wahren. Cortina erwartet nicht, dass sich Spieler nun gehen lassen. „Die Arbeitseinstellung ist bisher großartig“, lobt er. „Wir können uns glücklich schätzen, dass wir in den vergangenen Wochen und eingeschränkt auch weiterhin auf freiwilliger Basis unserer Arbeit gemeinsam nachgehen können.“

Auch wenn er sich betont gelassen gibt und Ruhe ausstrahlen möchte – insgeheim wird sicher auch an ihm die Ungeduld ein wenig nagen. Schließlich waren die Grizzlys Ende September mit dem Testspiel beim Zweitligisten Crimmitschau (Endstand 6:1) in die spieltechnische Phase übergegangen. Teilweise harmonierten die Reihen schon gut. Allerdings, betont Cortina, konnte er aus der kurzen Phase noch keine großen Rückschlüsse ziehen. „Taktisch haben wir noch nicht so viel gemacht.“

Liga-Niveau könnte sinken

Der verschleppte Saisonstart und die daraus resultierende schier ewig lange Sommerpause werden Cortinas Meinung nach sichtbare Folgen haben. „Beim Re-Start der NHL nach dem Lockdown ging das spielerische Niveau etwas runter. Das könnte in der DEL auch der Fall sein. Aber es wird sicher nicht so schlimm, dass man die Liga nicht wiedererkennt.“ Mit einem Schmunzeln und etwas Selbstironie angesichts des mühevoll erreichten neunten Platzes in der vergangenen Hauptrunde fügt der Coach hinzu: „Ich hoffe, dass unser Level besser sein wird als zuvor.“

Weiter als viele andere DEL-Teams sind die Grizzlys in der Vorbereitung dank ihres frühen Mannschaftstrainingsstarts. Diesen Vorsprung würden sie gern halten, um am Ende vielleicht sportlich der Gewinner der ungewohnten Situation zu sein. „Ich bin sicher, dass es eine Saison gibt. Sie abzusagen, dazu hätten die Verantwortlichen schon genug Gelegenheiten gehabt. Vielleicht werden allerdings nicht alle 14 Teams dabeisein.“

Spielersuche steht derzeit hinten an

Wohl aber Cortinas Grizzlys. Mit Ausnahme eines ausländischen Top-Verteidigers und eventuell eines Allround-Imports als zehntem Ausländer sind alle wichtigen Stellen im Kader besetzt. „Weitere neue Spieler haben im Moment aufgrund der Lage keine Priorität“, sagt er.

Die wieder etwas mehr gewordene freie Zeit angesichts der Kurzarbeit nutzt Cortina, um bei seiner Familie zu sein. „Zum Beispiel bringe ich die Kinder öfters als sonst zur Schule und hole sie von dort ab. Wir sehen uns viel.“ Plötzlich fängt er an zu lachen. „Von wegen Kurzarbeit – für meine Frau ist es Mehrarbeit, denn im Moment bin ich häufiger als sonst zum Essen zu Hause.“ Da ist sie wieder, die ansteckende gute Laune des Eishockeylehrers.