Kurzarbeit beendet: Die Grizzlys Wolfsburg sind wieder los

Pat Cortina hat die Grizzlys Wolfsburg wieder losgelassen! Der Trainer des Eishockey-Erstligisten begrüßte die Mannschaft am Montagvormittag erstmals nach beendeter Kurzarbeit wieder zu einem gemeinsamen Training auf dem Eis. Lediglich die für die Teilnahme im DEB-Perspektivteam am Deutschland-Cup nominierten Jungprofis und blieben der Einheit fern.

Es galt, den Rost aus den Gliedern zu schütteln. „Die Eiseinheit war darauf ausgerichtet, dass sich die Spieler wieder ans Eis gewöhnen. Wir haben viel spielerisch mit dem Puck gemacht, sind viel in Bewegung gewesen und haben einige Zweikampfsituationen trainiert. Dazu hat es individuelles technisches und taktisches Training gegeben“, berichtet Cortina.

„Gefühl fürs Eis wiederfinden“

Dem Kanadier gefiel bereits wieder, was er sah, auch wenn es in den Anfangsminuten bei einigen noch etwas unrund lief. „Wie erwartet, haben die Spieler eine Zeit gebraucht, um das Gefühl fürs Eis und ihren Rhythmus wiederzufinden. Sie sind aber immer besser geworden.“

Hätte es keine Kurzarbeit gegeben, wären die Grizzlys sicher schon einen Schritt weiter in der Vorbereitung. Doch der Coach gibt sich gelassen. „Ich bin nicht allzu sehr besorgt um die Form der Spieler. Ich glaube, dass wir unsere bisherigen acht gemeinsamen Wochen richtig gut genutzt haben. Ich weiß, dass die Spieler auch im Oktober während ihres individuellen Trainings einen guten Job gemacht haben. Und das, obwohl es alles nur auf freiwilliger Basis erfolgt ist“, berichtet der 56-Jährige weiter.

Manager verhandelt

Zu früh die Belastung wieder hochfahren, will Cortina nicht, auch wenn er einen guten Eindruck von der Teamfitness hat. „Trotzdem wird es ein paar Tage dauern, bis wir wieder da sind, wo wir vor Beginn der erneuten Kurzarbeit waren. Aber das ist zu erwarten, wenn man länger als eine Woche weg vom Eis gewesen ist.“

Bis zum Auftakt seiner Mannschaft im MagentaSport-Cup am Samstag, 14. November (17 Uhr, Eis-Arena), gegen die Düsseldorfer EG hat er noch gut eineinhalb Wochen Zeit. Manager Charly Fliegauf liebäugelt damit, bis dahin auch den noch fehlenden ausländischen Top-Verteidiger zu verpflichten, damit sich dieser mit der Mannschaft für einen möglichen DEL-Beginn am 18. Dezember einspielen kann. „Abwarten, noch haben wir keinen. Das wird auch nicht so schnell gehen“, sagt Fliegauf. Doch das muss beim gewieften Manager nichts heißen.

So läuft die Verteidigersuche

Die Grizzlys suchen bekanntlich einen Vielspieler, körperlich robust, eher rein defensiv und nach Möglichkeit ein Linksschütze. Schließlich haben sie mit Jeff Likens, Dominik Bittner und Neuzugang Phillip Bruggisser bereits drei rechtsschießende Abwehrspieler. Schon vergangene Saison hatte Bittner auf die linke Seite wechseln müssen, weil auf seiner angestammten Seite ein Überangebot herrschte.

Im Vergleich zum Spätsommer haben mittlerweile viele der damals angebotenen Top-Kandidaten einen neuen Verein gefunden. Allerdings sind nun andere Spieler in den Fokus gerückt. Allzu lange wird Fliegauf nicht zögern, wenn er einen interessanten Akteur bekommen kann. Gut möglich, dass ein weiterer Skandinavier den Weg in den Allerpark findet. Kenner des dortigen Markts berichten auf Nachfrage, dass sich der ein oder andere Profi in den Corona-Wirren in seiner Heimat verzockt hat und nun einen Job in einem in der Pandemie gut aufgestellten Land sucht.