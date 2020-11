Grizzlys Wolfsburg: Fall Möser sorgt bundesweit für Aufsehen

Wolfsburg Janik Mösers Schicksal findet im ganzen Land Beachtung. Nachdem der Eishockey-Profi der Grizzlys Wolfsburg zusammen mit deren Mannschaftsarzt Dr. Axel Gänsslen seine Corona-Erkrankung in unserer Zeitung öffentlich gemacht und auf einen möglichen Zusammenhang mit seiner Herzmuskelentzündung verwiesen hatte, griffen am Montag bundesweit viele Medien das brisante Thema auf und berichteten über den Fall.

Im Netz lief die Story hoch und runter, nachdem sie von der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit Quellenangabe Wolfsburger Nachrichten verbreitet worden war. Unter anderen die Online-Ausgaben der renommierten Blätter Der Spiegel, Süddeutsche Zeitung, Mannheimer Morgen, Tagesspiegel und Hamburger Abendblatt übernahmen die Berichterstattung.

„Wir freuen uns“ über das Echo

„Auf solch ein Echo hatten wir gehofft, aber damit rechnen konnte man nicht. Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserem Anliegen auf offene Ohren stoßen. Die Gesundheit der Spieler ist das höchste Gut des Sports“, sagt Christopher Gerlach , Medienbeauftragter der Grizzlys. Die reagieren nun auf das große Medieninteresse. Zusammen mit der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) soll es am Mittwoch per Videokonferenz eine Medien-Runde geben, in der Möser und Teamarzt Dr. Gänsslen den Pressevertretern Rede und Antwort stehen.

Und sie werden sicher noch einmal den Fall schildern. Bereits Mitte Oktober war bei dem damals symptomfreien Möser anlässlich eines Routine-Coronatests die Infektion mit Covid-19 entdeckt worden. Nach diesem „Zufallsbefund“, wie Gänsslen es ausdrückte, begab sich der Spieler in Quarantäne und zeigte wenige Tage später dann auch leichte Symptome. „Mein Geschmacks- und Geruchssinn waren unter anderem beeinträchtigt“, berichtete Möser. Von seinen Mitspielern hatte sich jedoch keiner infiziert, wie laut Klub drei Testreihen ergaben.

„Veränderungen“ festgestellt

Um nach beendeter Quarantäne und negativer Testergebnisse wieder ins Training einsteigen zu dürfen, absolvierte Möser gemäß den Vorgaben seines Klubs ein Return-to-Play-Programm und musste weitere Gesundheitschecks machen. Als ein Belastungs-EKG „Veränderungen“ im Vergleich zu den Werten bei seiner Eingangsuntersuchung im Sommer zeigte, veranlassten die Wolfsburger Mediziner weitergehende Untersuchungen und schickten den Verteidiger zu Spezialisten in Berlin.

Alle Ergebnisse – mit einer Ausnahme – waren laut Gänsslen unbedenklich und hätten für eine Rückkehr des Profis in den Trainingsbetrieb gesprochen. Bei einem Kardio-MRT entdeckte der Sportmediziner Prof. Bernd Wolfarth aber zum Glück die tückische Herzmuskelentzündung. „Eine solche ist für Hochleistungssportler der Risikofaktor für den plötzlichen Herztod“, erklärte Gänsslen. Für eine Myokarditis, so der lateinische Fachbegriff, könne es viele Ursachen geben. Aber: „Außer Corona war bei Janik nichts festzustellen, was der Auslöser hätte sein können”, sagte der Grizzlys-Mannschaftsarzt.

Möser als Präzedenzfall?

Führt Corona zu schwer festzustellenden Herzerkrankungen, die für Leistungs-, aber auch Hobbysportler nach einer Infektion zu einem tödlichen Problem werden können? Genau die Frage macht Mösers Fall so interessant und könnte ihn zum deutschen Präzedenzfall werden lassen.

Gänsslen, Möser und die Grizzlys wollen auf mögliche Zusammenhänge hinweisen. Die DEL ist schon mit im Boot. Ziel des Wolfsburger Teamarztes und seiner Mitstreiter ist es, ein erweitertes und einheitliches Return-to-Play-Programm nach Corona-Infektionen zu erstellen.

Nächste Kampagne aus Wolfsburg?

Bei etwas Ähnlichem war die medizinische Abteilung der Grizzlys schon einmal entscheidend mitbeteiligt: bei der erfolgreichen Kampagne „Schütz’ deinen Kopf“, dessen Mitinitiator Gänsslen ist. Mit dem Programm haben Mediziner auf Gehirnerschütterungen im Sport aufmerksam gemacht und Konzepte für die Reha-Phase erstellt, um Folgeschäden durch zu kurze Genesungsphasen zu verhindern. Auslöser für das Engagement waren seinerzeit einige schwere Gehirnerschütterungen von Grizzlys-Profis. Der damalige Kapitän und jetzige Assistenztrainer Tyler Haskins hatte wegen Folgeschäden 2018 seine Spieler-Karriere beenden müssen.

So weit wird es in Mösers Fall hoffentlich nicht kommen, zumal sich der Spieler nach eigener Aussage schon auf dem Wege der Besserung befindet. Er will aber dazu beitragen, dass die Gefahr von Herzerkrankungen nach Covid-19-Infektionen erkannt und möglichst gebannt wird. „Ich möchte mit meinem Fall andere Profi- und auch Hobby-Sportler darauf hinweisen, dass sie eine Corona-Infektion nicht auf die leichte Schulter nehmen dürfen“, sagt er. „Und wer weiß?“, mutmaßt Grizzlys-Medienbeauftragter Gerlach: „Vielleicht trägt die Aktion dazu bei, jemandem das Leben zu retten.“

Forschungsprojekt in Tübingen

Mösers Schicksal könnte auch der Forschung dienlich sein und Unterstützung bringen. „Mediziner“, schreibt die dpa in ihrem Bericht, „gehen schon länger davon aus, dass eine Corona-Infektion selbst bei Leistungssportlern zu Herz-Kreislauf-Komplikationen führen kann. An der Universitätsklinik Tübingen wurde dazu bereits im Juli ein Forschungsprojekt gestartet.“ Das bekommt dank Möser nun vielleicht noch mehr Beachtung als ohnehin schon.