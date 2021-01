Akkus aufgeladen: Grizzlys am Sonntag in Düsseldorf

Den Jahreswechsel verbrachten die Profis der Grizzlys im Kreise ihrer Familien. Zwei freie Tage hatte Coach Pat Cortina den Spielern des Wolfsburger Eishockey-Erstligisten am 30. und 31. Dezember gewährt. „Sie sollten die Akkus noch mal aufladen“, sagt Manager Charly Fliegauf. Die Saison in der Deutschen Eishockey-Liga, deren Start wegen der Corona-Pandemie zweimal verschoben worden war, ist für die Grizzlys zwar erst vier Spiele alt, dennoch waren es anstrengende zwei Wochen. Und am Sonntag (17 Uhr, Magentasport überträgt kostenpflichtig) geht es im Nordstaffel-Duell bei der Düsseldorfer EG schon weiter.

Nach zwei Auftaktsiegen setzte es zuletzt zwei Niederlagen: Dem 3:5 nach 3:2-Führung am Sonntag in Iserlohn folgte ein 4:5 nach Penaltyschießen gegen die Kölner Haie am Dienstag. „Die Niederlage in Iserlohn“, sagt Fliegauf, „ärgert mich mehr.“

Markt aktuell nach Verstärkungen sondiert

Denn gegen die Haie waren die Wolfsburger zweimal nach Rückstand zurückgekommen, hatten auch Chancen auf den Sieg, sowohl in regulärer Spielzeit als auch in der Verlängerung. „Ich finde, das war ein gutes Spiel von uns. Wir haben Moral gezeigt. Und der Punkt kann für uns noch wichtig sein“, sagt der Manager, der den Markt aktuell nach Verstärkungen sondiert, die finanziell und sportlich aber passen und Sinn ergeben müssen.

Die Grizzlys waren personell in den vergangenen zwei Partien schon ein wenig gebeutelt. Jeweils nur 16 (statt möglichen 19) Feldspieler hatte Cortina im Kader. Auf Kapitän Sebastian Furchner, Mathis Olimb, Janik Möser und Nationalverteidiger Dominik Bittner muss der Wolfsburger Cheftrainer verletzungsbedingt verzichten, Steven Raabe und Jan Nijenhuis sind mit der U20-Nationalmannschaft in Kanada.

U20 trifft am Samstag auf Russland

Trotz zahlreicher Coronafälle – auch Nijenhuis war infiziert und hat bisher nicht gespielt – hat die deutsche U20 in Edmonton allerdings erstmals das Viertelfinale erreicht. Dort trifft sie am Samstag (18 Uhr, MEZ, kostenlos auf Magentasport) auf Russland, womöglich erstmals mit Nijenhuis.

Fliegauf hofft, dass bei seinen Wolfsburgern am Sonntag zumindest Olimb wieder mitmischen kann. Der norwegische Mittelstürmer hat eine gebrochene Nase, würde mit einem Spezialvisier auflaufen. „Er fühlt sich gut, aber man muss vorsichtig sein“, sagt der Grizzlys-Manager. Auch Furchner trainiert schon wieder auf dem Eis, doch mit ihm rechnet der 60-Jährige erst Mitte Januar.

Andere Mannschaft als im Magentasport-Cup erwartet

Fliegauf erwartet am Sonntag eine andere Düsseldorfer Mannschaft als noch im Vorbereitungsturnier um den Magentasport-Cup. Dort hatte Wolfsburg gegen ein Not-Team zum Start 7:0 gewonnen, in Düsseldorf aber schon mit 2:3 n. V. verloren. Um bei der DEG erfolgreich zu bestehen, wird es darauf ankommen, nicht wieder so viele Strafen zu ziehen wie in den vergangenen zwei Partien, vor allem bei diesem schmalen Kader.

„Mit einer kurzen Bank ist es noch wichtiger, diszipliniert zu sein“, betont Fliegauf, den vor allem die Strafen ärgern, die durch zu geringen Einsatz entstanden sind. „Es waren Fouls aus Faulheit dabei, Strafen für Haken oder Halten. Das dürfen wir uns nicht erlauben.“ Bei nur 38 Hauptrunden-Partien (statt sonst 52) kann im Play-off-Rennen schließlich jeder Punkt wichtig sein.