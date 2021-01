Das sind die Mutmacher in der Krise der Grizzlys Wolfsburg

Die Diskussion um Trainer Pat Cortina überlagerte in den vergangenen Tagen alles beim Eishockey-Erstligisten Grizzlys Wolfsburg. Doch trotz der aktuellen sportlichen Krise gibt es auch Hoffnungsschimmer im und rund um das Team des Gruppen-Vorletzten. Vor dem wichtigen Auswärtsspiel beim abgeschlagenen Schlusslicht Krefeld Pinguine (Mittwoch, 20.30 Uhr) lenken wir den Blick darauf. Hier kommen die Mutmacher in alphabetischer Reihenfolge!

Bully-Spiel: Mit 51,97 Prozent gewonnener Anspiele standen die Grizzlys vor Beginn der Montag-Partien auf dem fünften Platz im DEL-Vergleich. Lange ist es her, dass die Grizzlys in dieser Statistik einen Wert über 50 Prozent hatten. Vergangene Saison verloren sie am Bully-Punkt mehr Duelle als sie gewannen. Hauptgaranten für den Aufschwung sind der neue Center Matti Järvinen (92 gewonnene Duelle/63 verlorene Duelle) und Garrett Festerling (84/58).

Busch: U23-Stürmer Valentin Busch ist die positive Überraschung der bisherigen Saison. Mit zwei Toren, vier Assists und einem Plus-Minus-Wert von +4 (Bestmarke im Team) ist er zweitbester Grizzlys-Scorer nach acht Spielen. Zu Recht darf er im Moment sogar im Powerplay ran und erhielt erst kürzlich eine Vertragsverlängerung bis 2023.

Button: Ryan Button hatte 2019/2020 auch wegen eines Kieferbruchs und dessen Folgen einen schweren Start in die Saison. Diesmal kommt der Verteidiger deutlich besser ins Laufen. Zuletzt zumeist an der Seite des jungen Maximilian Adam liefert er einen sehr soliden Job ab und leistet sich kaum noch dicke Patzer.

Disziplin: 8,75 Strafminuten pro Spiel kassierten die Grizzlys bisher. Das sind die zweitwenigsten in der Nord-Gruppe hinter Düsseldorf (8,00). Im Liga-Vergleich befinden sich die Wolfsburger damit auf Rang 6. Trotz der sportlichen Krise verlieren die Grizzlys auf dem Eis nicht die Nerven. Frustfouls blieben bislang aus.

Hygiene-Konzept: Die Grizzlys sind ein kleiner Klub, ihre infrastrukturellen Möglichkeiten begrenzt. Trotzdem setzen sie die Corona-Maßnahmen vorbildlich um und halten sich streng an die Vorgaben. Bestimmt ist die erfreuliche Zwischenbilanz von erst einem aufgetretenen Corona-Fall in der Mannschaft (Janik Möser) auch darauf zurückzuführen. Zudem haben sich die Mannschaftsärzte des Klubs wieder einmal hervorgetan und im öffentlichen Umgang mit Mösers Corona-Erkrankung und der wohl daraus resultierenden Herzmuskelentzündung für Verbesserungen der gesundheitlichen Kontrolle der Spieler in der DEL gesorgt. Schon an der Initiative „Schütz Deinen Kopf“ waren sie maßgeblich beteiligt gewesen.

Likens: Verteidiger-Routinier Jeff Likens, der im Magenta-Sport-Cup und teilweise zu Beginn dieser Saison nicht immer fehlerfrei spielte, wird stetig besser. Mit 20:43 Minuten pro Match weist der 35-Jährige nach Julian Melchiori (25:11) die zweitmeiste Eiszeit im Team auf. Ein Plus-Minus-Wert von +3 ist aller Ehren wert. Der vielleicht älteste Sonnyboy der Liga hat zwar kein Kapitänsamt mehr, übernimmt aber weiter Verantwortung.

Machacek: Spencer Machacek ist der „Warrior“ (Krieger) im Team der Grizzlys. Mit vier Treffern ist er derzeit der erfolgreichste Torschütze des Teams und geht keinem Zweikampf aus dem Weg. Oft mussten sich die Grizzlys den Vorwurf gefallen lassen, etwas zu ängstlich im Körperspiel zu agieren. Mit Machacek aber kracht es regelmäßig an den Banden. Der „Warrior“ genießt dafür viel Respekt bei den Gegnern.

Melchiori: Verteidiger Neuzugang Julian Melchiori ist eine echte Maschine. Mehr als 25 Minuten Eiszeit sind top in der DEL. Kein anderer Spieler stand bisher länger auf dem Eis. In ihm haben die Grizzlys einen wahren Star der Liga.

Möser: Die vielleicht schon schnelle Rückkehr des Abwehr-Neuzugangs Janik Möser könnte den Grizzlys einen Extra-Schub Motivation geben. Trotz seiner mehrmonatigen Zwangspause nach Corona-Infektion und Herzmuskelentzündung haut er sich nun schon wieder im Training rein für die Teamkollegen. Sein Schicksal und seine Reaktion darauf sollten für alle ein Ansporn sein.

Zusammenhalt: Wie viele Teams hätten sich schon zerfleischt in einer vergleichbaren Situation? Wie viele Mannschaften hätten längst Alibi-Eishockey gespielt und das Kämpfen eingestellt? Und bei wie vielen Vereinen wäre schon längst der Trainer geflogen? Die Grizzlys machen es anders. Manager Charly Fliegauf setzt auf die Grizzlys-Familie und bekommt dafür die Rückendeckung des Aufsichtsrates. Kapitän Sebastian Furchner und seine Stellvertreter Gerrit Fauser und Machacek stecken voll mit der Klub-DNA. Das alles zusammen könnte sich zu einer großen Stärke entwickeln, wenn die Mannschaft endlich durchstartet.

