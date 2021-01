Fabio Pfohl (links) und die Grizzlys haben in Krefeld einen immens wichtigen 3:2-Erfolg gefeiert.

3:2-Erfolg in Krefeld – Aufatmen bei den Grizzlys und Cortina

Die Grizzlys, vor allem aber Coach Pat Cortina, dürften am Mittwochabend tief aufgeatmet haben: Gegen die Krefeld Pinguine, punktloses Schlusslicht der DEL-Nordstaffel, hat der Wolfsburger Eishockey-Erstligist einen immens wichtigen Sieg eingefahren, auch wenn das Team in der Yayla-Arena keinesfalls vollends zu überzeugen wusste.

Julian Melchiori, Jordan Boucher und Kapitän Sebastian Furcher erzielten die Treffer beim 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)-Erfolg. Cortina, der sich zuletzt vor allem aus der Fanszene großer Kritik ausgesetzt sah, dürfte erst einmal weiter an der Grizzlys-Bande stehen. Ein wirklicher Aufwärtstrend war nach zuvor fünf Siegen in sechs Spielen gegen schwache Krefelder allerdings noch nicht unbedingt zu erkennen. Die Grizzlys bleiben in der Nordstaffel weiterhin Tabellenfünfter.

Möser: „Mir geht’s super“

Personallage: Völlig überraschend und nach noch nicht einmal einer Woche Eistraining feierte Janik Möser seinen Einstand für die Grizzlys. Der aus Mannheim gekommene Verteidiger hatte zuvor noch kein einziges Spiel bestreiten können. Eine Herzmuskelentzündung, wahrscheinlich infolge einer Corona-Infektion, zwang ihn zu einer mehrmonatigen Pause. Erst jetzt hatte der 25-Jährige das Okay von den Ärzten bekommen – und durfte sofort wieder in der DEL mitspielen. Möser verteidigte an der Seite von Melchiori. „ Das freut uns sehr, er ist ein wichtiger Teil unserer Mannschaft“, sagte Cortina noch vor Spielbeginn über seinen Rückkehrer. Möser selbst sagte hinterher: „ Mir geht’s super. Ich habe mich super regeneriert, es ist alles gut verlaufen, gut ausgeheilt.“

Mehr dazu: Der Grizzlys-Fall Möser führt zu neuer Corona-Richtlinie

Janik Möser gab überraschend seinen Einstand für die Grizzlys. Der Verteidiger war lange mit einer Herzmuskelentzündung ausgefallen. Foto: Brauer-Fotoagentur / Imago Images

Verzichten mussten die Wolfsburger hingegen weiter auf Angreifer Gerrit Fauser (Unterkörperverletzung) und Dominik Bittner (Reha nach Bausmuskelverletzung). Neu im Lazarett war Mittelstürmer Gerrit Festerling. Cortina tauschte in allen vier Angriffsreihen im Vergleich zum 1:2 n. V. gegen Iserlohn durch. Im Tor gab ebenfalls einen Wechsel: Chet Pickard ersetzte Dustin Strahlmeier.

Wenige Höhepunkte im Auftaktdrittel

Erstes Drittel: Wirklich viel passierte nicht in den ersten 20 Minuten. Gegen die noch sieg- und punktlosen Pinguine, die mit ihrem Kader offensichtlich wenig konkurrenzfähig sind, blieben die Wolfsburger trotz optischer Überlegenheit weitgehend blass. Eine frühe Strafe gegen Verteidiger Ryan Button (hoher Stock) hatte keine Folge. Offensiv gab es nur wenige gefährliche Situationen trotz 13:9 Schüssen aufs Pinguine-Tor. Fabio Pfohl verzog nach schöner Einzelaktion mit der Rückhand (5. Minute), Boucher scheiterte am Schoner von Krefeld-Keeper Sergei Belov (14.). Pickard hatte nur wenig Beschäftigung. ­

Zweites Drittel: Bis zum ersten Wolfsburger Überzahlspiel waren die Gastgeber besser im Spiel. Bei 5:4 schnürten die Grizzlys Krefeld ein, ohne richtig zwingend zu werden. Doch dann wurde es – immer noch im Powerplay – hanebüchen aus Wolfsburger Sicht: Die Gäste setzten nicht im Angriffsdrittel nach, waren hinten völlig ohne Absicherung. Alex Trivellato schickte Brett Olson, der im Eins-gegen-eins gegen Pickard einen kühlen Kopf bewahrte und die Führung für den Außenseiter besorgte (24.).

Melchiori sorgt für den Ausgleich

Doch Wolfsburg antwortete bald, dieses Mal war das eigene Überzahlspiel erfolgreich. Melchoiri nahm von der blauen Linie Maß, sein Schuss wurde noch leicht abgefälscht – 1:1 (30.). Es war das erste Saisontor für den kanadischen Verteidiger, der bei den Grizzlys voll eingeschlagen ist. Max Görtz war ganz nah dran am Führungstreffer, traf aber nur die Unterkante der Latte (35.). Das zeigte auch der Videobeweis im Anschluss deutlich. Die zweite Unterzahl überstand Cortinas Team insgesamt ohne große Mühe. Allerdings auch, weil Arthur Tianulin aus unerklärlichen Gründen frei vor Pickard schier endlos lange abwartete, statt den Abschluss zu suchen – dann war die Scheibe wieder futsch (39.).

Drittes Drittel: Die Grizzlys starteten mit 53 Sekunden Powerplay in den Schlussabschnitt, wussten damit aber zu wenig anzustellen. Die Pinguine drückten in der Folge früh. Und sie waren es nun, die sich im Wolfsburger Drittel einen folgenschweren Fehler leisteten. Flilips Buncis verlor den Puck, beim folgenden 3:1-Konter ließ der insgesamt auffällige Boucher dem Krefelder Keeper keine Chance (44.), sein drittes Saisontor bedeutete die so wichtige Führung. Mit einem weiteren Konter bauten die Grizzlys die Führung aus: Jeff Likens schickte Matti Järvinen steil, der legte quer vors Tor, wo Furchner mit seinem ersten Saisontreffer abstaubte (50.).

Olsons zweiter Treffer sorgt noch mal für Spannung

Die Entscheidung war das allerdings noch nicht, denn Krefeld kam zurück. Olson fälschte Buncis’ Schuss ab, nur zwei Minuten später war wieder alles offen (52.). Wolfsburg wackelte in den letzten Minuten defensiv in einigen Situationen, das fehlende Selbstvertrauen war dem Team durchaus anzumerken. Pickard verhinderte Olsons dritten Treffer (58.), Krefeld nahm kurz vor Schluss natürlich auch Belov zugunsten eines sechsten Feldspielers raus. Die Grizzlys-Führung hielt, erstmals seit dem ersten Spieltag (4:1 gegen Krefeld) gab es wieder drei Punkte, es war der vierte Saisonsieg im neunten Spiel.

Möser meinte mit Blick auf diesen wichtigen Sieg: „ Wir haben in den letzten Wochen ein paar Spiele verloren, die wir hätten gewinnen sollen. Deswegen fühlen sich drei Punkte sehr gut an.“ Die Mannschaft habe in den vergangenen Wochen versucht „den Kopf oben zu behalten“, so der Rückkehrer weiter: „Jetzt haben wir gesehen, dass wir zurückkommen können.“

Spiel kompakt:

Krefeld Pinguine: Belov – Bappert, Bindulis; C. Braun, Trivellato; Bull – Buncis, Olson, Karsums; L. Braun, Petrakov, Saponari; Tianulin, Blank, Schymainski; Klöpper, Postel, Niederberger.

Grizzlys Wolfsburg: Pickard – Möser, Melchiori; Bruggisser, Wurm; Adam, Button; Likens– Machacek, Olimb, Busch; Nijenhuis, Pfohl, Hungerecker; Boucher, Järvinen, Rech; Görtz, Raabe, Furchner.

Tore: 1:0 (23:29) Olson (Trivellato/4:5), 1:1 (29:09) Melchiori (Rech, Olimb/5:4), 1:2 (43:44) Boucher (Pfohl, Rech), 1:3 (49:41) Furchner (Järvinen, Likens), 2:3 (51:49) Olson (Buncis).

Strafen: Krefeld 6 Minuten, Wolfsburg 4 Minuten.

Schiedsrichter: Lasse Kopitz und Christoph Schadewaldt.

Zuschauer: keine.