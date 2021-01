Die Grizzlys Wolfsburg „haben es gut gelöst“

Der Wendepunkt oder nur ein kurzes Zwischenhoch? Über die Bedeutung des 3:2-Auswärtssieges der Grizzlys in Krefeld am Mittwochabend spricht Sebastian Furchner (38) im Interview mit unserer Zeitung. Der Kapitän des Wolfsburger Eishockey-Erstligisten erklärt, was besser geworden ist und was seinem Team zur Bewältigung der sportlichen Krise noch fehlt.

Sebastian Furchner über …

… die Gefühle der Grizzlys-Spieler nach dem wichtigen 3:2-Sieg in Krefeld: „Wir waren sehr froh, drei Punkte geholt zu haben. Aber wir waren in der Kabine nicht ausgelassen, sondern haben uns gleich wieder aufs nächste Spiel konzentriert. Die Reaktion hat mir am besten an unserem Sieg in Krefeld gefallen.“

… den psychischen Druck, mit dem die Grizzlys ins Duell gegangen waren: „Wir wussten alle um die Bedeutung des Spiels, dass wir es gewinnen müssen. Wir haben es gut gelöst, indem wir es einfach gewonnen haben. Beide Gegentore waren zwar unnötig, aber wir haben am Ende den entscheidenden Fehler weniger gemacht als der Gegner, über weite Strecken des Matches in der Defensive gut gestanden und verdient gewonnen.“

… das bittere, in Überzahl kassierte Gegentor zum 0:1: „Wir dachten in dem Moment: ,Das kann nicht sein. Wir schnüren sie 1:45 Minuten ein und kassieren dann selbst ein Tor.‘ Wichtig ist aber in solchen Situationen, was im Anschluss passiert. Hast du Angst? Oder spielst du deinen Stiefel herunter? Das haben wir nach beiden Gegentoren gut gelöst. Hilfreich war auch, dass wir gleich nach dem 0:1 in unserem nächsten Powerplay selbst getroffen hatten.“

… die Gründe, warum die Mannschaft trotz des Erfolgsdrucks nach dem 0:1 nicht eingebrochen ist: „Wir haben eine Menge starker Charaktere im Team. Die achten in solchen Situationen darauf, dass es in die richtige Richtung läuft. Das 0:1 war ein Rückschlag. Wir brauchten drei, vier Minuten, um uns zu schütteln. Aber insgesamt war unsere Reaktion gut. Wir haben auch die spielerische Qualität, um solche Spiele zu gewinnen.“

… das im Powerplay erzielte 1:1, nachdem das Überzahlspiel zuvor wenig erfolgreich gewesen war: „Das war ein Treffer, wie man ihn im Powerplay anstrebt: ein Schuss von der blauen Linie, zwei Spieler in der Sicht des Torwarts und noch entscheidend vor dem Tor abgefälscht.“

… die Gefühlslage der Mannschaft in der zweiten Drittelpause, als es 1:1 stand und nur noch 20 Minuten Zeit waren, weitere Punktverluste und somit erneut zu erwartende Kritik abzuwenden: „Das war in dem Moment nicht in unseren Köpfen. Wenn du als Spieler anfängst, so zu denken, ist das der Anfang vom Ende. Mein Gefühl sagte mir, dass wir die Partie gewinnen würden. Wir nahmen uns vor, weiter auf dem Gaspedal zu bleiben. Der Trainer forderte, noch mehr Schüsse zum Tor zu bringen und Leute vor das gegnerische Tor zu stellen. Das ist uns gelungen.“

… die herausgespielte Zwei-Tore-Führung in der ersten Hälfte des letzten Drittels und die persönliche Bedeutung seines ersten DEL-Saisontreffers, der zum 3:1 geführt hatte: „Das 2:1 war beruhigend. Wir wussten, wir liegen in Führung. Das 3:1 fühlte sich noch besser an, zumal wir nun einen kleinen Puffer hatten, falls – wie ja dann auch geschehen – noch etwas passieren sollte. Nach dem 3:1 war ich überzeugt davon, dass wir die Führung über die Zeit bringen. Aus persönlicher Sicht ist es zudem immer schön, die Null in der Statistik zu tilgen.“

… das Zustandekommen des Krefelder 2:3, das die Grizzlys wieder zittern ließ: „Das resultierte aus dem, was wir nicht machen wollen. Wir wollen nicht von hinten über die Mitte herausspielen. So etwas passiert. Wir sind froh, dass uns dieses Gegentor keine Punkte gekostet hat. Wir wissen selbst, dass wir noch Arbeit vor uns haben. Aber wir haben auch in den vergangenen drei Spielen (jeweils 1:2 n. V. gegen Düsseldorf und Iserlohn sowie 3:2 in Krefeld, Anmerkung der Redaktion) vieles richtig gemacht, standen vor allem stabil in der Defensive. Wir haben es nur noch nicht ausreichend geschafft, Tore zu schießen und unser Powerplay zu nutzen. Wir dürfen nicht nur darauf schauen, was nicht klappt, sondern müssen als Team auch einen gewissen Stolz auf das entwickeln, was wir gut machen.“

… die Bedeutung des jüngsten Sieges mit Blick auf die schlechte Stimmung im Umfeld, die in den Fan-Foren trotz der drei Punkte vorerst anhält: „Wir sind im Profisport, da gehört Kritik dazu. Es läuft nicht tipptopp, sondern wir befinden uns nach wie vor in der unteren Tabellenhälfte. Da ist Kritik gerechtfertigt. Nichtsdestotrotz muss man immer auch deuten, was gut war.“

… die Bedeutung des anstehenden Heimspiels gegen Bremerhaven am Sonntag (14.30 Uhr): „Was im Umfeld passiert, davon dürfen wir uns als Mannschaft nicht negativ beeinflussen lassen. Unser Ziel ist es, einen Sieg einzufahren. Wie in jedem Match in dieser verkürzten Saison müssen wir möglichst punkten. Wir freuen uns auf die Herausforderung, auf eine starke Mannschaft wie Bremerhaven zu treffen. Defensiv wollen wir da weitermachen, wo wir in den vergangenen drei Spielen waren. Aber wir wollen auch in der Offensive und im Powerplay Akzente setzen, um die nötigen Tore zu schießen.“

… die nach außen gezeigte Ruhe des stark in der Kritik stehenden Cheftrainers Pat Cortina: „Pat ist ein kommunikativer Trainer, hört in die Mannschaft rein. Er ist keiner, der von oben herab agiert. Ich habe bisher keine Veränderungen in seiner Persönlichkeit bemerkt. Wir haben in den letzten zwei, drei Wochen etwas schärfer trainiert – und das tut uns gut, meine ich. In der Defensive hat es schon gefruchtet. Jetzt arbeiten wir noch an der Offensive.“

Mehr zu den Grizzlys: