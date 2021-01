Grizzlys-Profi Möser vom Sofa in die Startformation

Janik Mösers Fall hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt. Vermutlich als Folge einer Corona-Infektion erlitt der Verteidiger des Eishockey-Erstligisten Grizzlys Wolfsburg eine Herzmuskelentzündung. Drei Monate Zwangspause waren die Folge. Zwischendurch gingen der Profi und die Mannschaftsärzte mit dem Fall an die Öffentlichkeit , machten auf den möglichen Zusammenhang zwischen Covid-19 und der Erkrankung aufmerksam und erwirkten bessere Kontrolluntersuchungen für die Sportler. Am Mittwoch beim wichtigen 3:2-Sieg in Krefeld feierte der 25-Jährige nach nur drei Trainingstagen mit dem Team überraschend sein Comeback. Darüber und über die vergangenen drei Monate sprach er ausführlich im Interview mit unserer Zeitung.

Herr Möser, wie haben Sie sich gefühlt, als Sie am Tag nach dem Spiel aus dem Bett gestiegen sind?

Ich muss sagen, es ging eigentlich. Abgesehen davon, dass wir erst um kurz vor fünf Uhr morgens wieder zu Hause waren, fühle ich mich gut. Ich war vor meinem Comeback zweimal mit der Mannschaft und zweimal mit den Torhütern auf dem Eis gewesen. Das hatte alles gut funktioniert. Deswegen hatten die Trainer nach Rücksprache mit den Ärzten entschieden, dass ich als siebter Verteidiger mit nach Krefeld fahren und ein paar Minuten Einsatzzeit bekommen kann.

Sie standen auch gleich in der „Starting 6“. Kapitän Sebastian Furchner berichtete, dass es Applaus und Jubel in der Kabine gab, als Trainer Pat Cortina das verkündete. Wie hat sich das angefühlt?

Ich freute mich natürlich, es war aufregend für mich. Irgendwie hatte ich schon ein bisschen damit gerechnet, dass so etwas kommt. Es war der perfekte Start für mich, um reinzukommen. Ich musste nicht erst lange auf der Bank sitzen und auf meinen Wechsel warten. Die Trainer haben mich gleich ins kalte Wasser geworfen. Die zehn Minuten Eiszeit haben mir gutgetan. Sie waren die perfekte Zeit.

Sie hatten zuletzt im allerersten Vorbereitungsmatch beim 6:1 in Crimmitschau Ende September ein Eishockey-Spiel bestritten. Wie lief es nun beim Comeback?

Vor Spielbeginn war ich aufgeregt, aber als es dann losging und ich zwei-, dreimal auf dem Eis stand, gab mir das Selbstvertrauen und ich konzentrierte mich aufs Spiel. Ich merkte, dass ich das Eishockeyspielen nicht komplett verlernt hatte.

Sind Sie zufrieden mit Ihrer Leistung?

Es war okay, nichts Besonderes, aber es war auch nicht schlecht. Für den ersten Einsatz nach drei Monaten Pause war es ganz in Ordnung.

Sie durften sich wegen ihrer Herzmuskelentzündung überhaupt nicht anstrengen, sondern mussten die Belastung von 100 auf fast 0 herunterschrauben. Nur Spaziergänge waren erlaubt. Wie haben Sie sich in der Zeit ernährt, um nicht zuzunehmen?

Ich habe versucht, mich gesund zu ernähren. Ich habe natürlich auch weniger gegessen. Ich hatte aber einfach auch weniger Appetit, weil ich nicht trainierte. Aber an sich musste ich nichts umstellen, weil ich mich eigentlich immer relativ gut ernähre.

Wie weit sind Sie denn körperlich schon wieder?

Ich fühle mich relativ gut. Ich bin zwar noch nicht da, wo ich sein will. Aber schon von meinem ersten Eistraining am Montag bis zum Pre-Game-Skate am Mittwoch habe ich schon eine Steigerung gespürt. Wenn sich die so fortsetzt, brauche ich nicht mehr lange, um richtig fit zu werden. Ich will jetzt keine Prognose aufstellen. Es kann in einer Woche, in zwei oder drei Wochen soweit sein. Aber auf jeden Fall gehe ich davon aus, dass ich nicht so lange brauche, wie meine Ausfallzeit lang war.

Zum Zeitpunkt Ihres Ausfalls, wähnten sich die Grizzlys noch auf einem sportlich guten Weg. Dann kamen der wenig erfolgreiche Magenta-Sport-Cup und der unbefriedigende Saisonstart. Haben Sie nun gegen Krefeld auf dem Eis gespürt, was in der Mannschaft los ist?

Man spürt immer, wenn eine Mannschaft frustriert ist. Im Training hatten wir uns aber schon gegenseitig gepusht und nur noch aufs nächste Spiel voraus- und nicht mehr zurückgeschaut. Dadurch, dass ich zurückkehrte und mich die Jungs im Gegenzug super unterstützten, kam noch mal ein bisschen positive Energie hinein. Da ich noch kein Spiel in dieser Saison absolviert hatte, konnte ich gelassen in die Partie gehen. Am Ende hat es doch gut geklappt, wir haben 3:2 gewonnen.

Was war denn das Ungewohnteste im Spiel für Sie nach der langen Pause?

Die späte Anfangszeit von 20.30 Uhr war ungewohnt. Es war lange her, dass ich mal so spät gespielt hatte, nachdem ich zuvor vier Stunden im Bus gesessen hatte. In Nicht-Corona-Zeiten reist man am Tag zuvor an, wenn man eine längere Busfahrt hat.

Hand aufs Herz, wie schwer war die lange Pause bis zum Comeback?

Ich habe versucht, die ganze Zeit positiv zu denken. Ich habe viel daheim auf der Couch gehockt und an der Videospielkonsole gezockt. Davon habe ich jetzt genug, der Controller liegt erst einmal in der Ecke. Die größten Tiefs hatte ich, als ich von der Tribüne aus die Spiele anschauen musste. Als es dann nicht gut lief fürs Team, fühlte ich mich machtlos, weil ich nicht helfen konnte. Das war schwierig. Dann kam die Weihnachtszeit, da war ich bei meinen Eltern in Mannheim, konnte etwas abschalten. Als ich wieder zur Mannschaft zurückkam, motivierte mich das wieder. Als dann noch die Kontrolluntersuchung mit dem guten Ergebnis folgte, ging es richtig bergauf.

Wie haben Sie denn den Tag der Kontrolluntersuchung am 11. Januar erlebt?

Das haben die Ärzte schon spannend gemacht. Es war ein langer Tag, davor war ich sehr aufgeregt gewesen. Den ganzen Tag über musste ich Leistungstests absolvieren. Ganz zum Schluss am Nachmittag war ich beim Kardiologen zum entscheidenden Test – und der gab mir dann endlich grünes Licht. Das war eine Riesenerleichterung, obwohl ich schon mit den Erwartungen in die Untersuchungen gegangen war, dass es gut ausgeht. Als Erstes rief ich dann meine Eltern an. Sie waren auch die Ersten gewesen, denen ich Monate zuvor die schlechte Nachricht mitgeteilt hatte. Jetzt freuten sie sich sehr mit mir.

Gab es denn eine ähnlich große Resonanz auf Ihr Comeback wie zuvor auf die Nachricht Ihrer Erkrankung?

Oh ja, mein Handy ist fast explodiert. Dabei wollte ich gar keinen großen Hype, sondern mich lieber nur auf mich und die Mannschaft fokussieren.

Welche Ziele setzen Sie sich in dieser Saison nun noch?

Ich möchte erst einmal mit Unterstützung der Ärzte und Trainer wieder den Leistungsstand erreichen, den ich vor der Erkrankung hatte, damit ich mir keine Gedanken mehr um meine Ausdauer machen muss. Und natürlich möchte ich mit der Mannschaft wieder auf einen anderen Kurs kommen, das Ruder herumreißen. Bislang konnte ich dem Team nicht helfen. Ich gehe davon aus, dass ich am Sonntag auch spielen werden. Ich muss nun im Training ein bisschen was extra machen. Ziel ist es auf jeden Fall, dass ich bald im Spiel auch Führungsaufgaben übernehmen und in der Abwehr helfen kann.

Mehr zu den Grizzlys: