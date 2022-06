Cool: Grizzlys-Sturmneuzugang Rhett Rakhshani fährt daheim in Kalifornien einen T1 von Volkswagen.

Wolfsburg. Surfer mit VW-Bus in Kalifornien und Familienanschluss in Wolfsburg – was Eishockey-Profi Rhett Rakhshani von seiner Grizzlys-Zeit erwartet.