DEL-Spitzenspiel: Müde Grizzlys erkämpfen einen Zähler

Wolfsburg. Aber im Nordduell in Bremerhaven müssen die Wolfsburger nach Verlängerung mal wieder eine Niederlage hinnehmen. 2:3 heißt es am Ende.

Die Vorzeichen vor dem DEL-Duell bei den Fischtown Pinguins in Bremerhaven standen gut für die Grizzlys. Hatten die Wolfsburger doch zum einen die jüngsten vier Spiele in Folge gewonnen und zum anderen in den beiden zurückliegenden Play-off-Duellen die Pinguins aus den Viertelfinals geworfen. Zudem war der Grizzlys-Gegner aus dem Norden nach fünf DEL-Siegen zum Start zuletzt aus dem Tritt gekommen und hatte zwei Niederlagen kassiert. Das musste doch ein gutes Pflaster sein für die in die Play-offs der Champions-Hockey-League eingezogenen Wolfsburger? Nicht ganz. Nach Verlängerung verloren sie mit 2:3.

Das Team von Trainer Mike Stewart reiste nicht nur mit dem Sieg und dem Selbstvertrauen über die Finnen aus Turku an, sondern auch mit schweren Beinen. Im ersten Drittel waren am Freitag die Bremerhavener das aggressivere Team im Topspiel des 2. gegen den 3.

Obwohl auch die Norddeutschen unter der Woche gespielt hatten (0:5 gegen Köln am Dienstag), setzten sie die Wolfsburger von Beginn unter Druck und versuchten, Fehler bei den Gästen zu erzwingen. Das klappte allerdings nicht häufig, da diese mit hohem Einsatz verteidigten. Es sprangen in den ersten 20 Minuten lediglich zwei Chancen für die Pinguins heraus: In der 4. Minuten durch Miha Verlic und in der 9. Minute durch Jan Urbas. Die Wolfsburger kamen erst kurz vor Drittel-Ende zu ihrem ersten echten Abschluss durch Jean-Christophe Beaudin. Mehr war nicht. Die Marschrichtung der Hausherren allerdings war klar: Sie wollten die Wolfsburger müde spielen, die wegen ihrer Reisestrapazen und der kurzen Bank womöglich mit längerem Spielverlauf Probleme mit der Kraft bekommen könnten.

Im Mitteldrittel dauerte es dann nur wenige Sekunden bis zur ersten dicken Chance der Bremerhavener. Ryan Button hatte den Puck hinter dem eigenen Kasten verloren, erneut Jan Urbas zog aus guter Position ab, doch Grizzlys-Keeper Justin Pogge reagierte prächtig. Im Anschluss an die Szene wurde Pinguin Verlic auf die Strafbank geschickt, was die erste Überzahl der Wolfsburger bedeutete – nutzen konnten sie diese allerdings nicht, obwohl Trevor Mingoia einen guten Schuss abfeuerte.

Die Wolfsburger liefen sich aber nun offenbar die Müdigkeit aus den Beinen. In der 25. Minute setzte Jordan Murray mit einem Klasse-Pass Rhett Rakhshani in Szene, der cool blieb und zum 1:0 traf – sein erstes DEL-Saisontor.

Spektakuläres Mitteldrittel

Die Führung hielt allerdings keine drei Minuten. In der 28. Minute stellte Ziga Jeglic auf Vorlage von Verlic und Urbas im Powerplay auf 1:1. Wolfsburgs Valentino Klos war zuvor auf die Strafbank geschickt worden. Das in Drittel 1 noch lahme Nordduell nahm nun Fahrt auf. Beweis gefällig? Wieder nur wenige Sekunden nach dem 1:1 brachte Luis Schinko die Grizzlys wieder in Führung. Nach einer Schreibeneroberung Janik Mösers hielt der Angreifer die Kelle rein zum 2:1 (29.).

Die direkte Antwort der Hausherren blieb diesmal aus. Auch, weil Pogge im Grizzlys-Tor gute Paraden zeigte. Bis zu einem Lapsus in der 38. Minute. Nach einem schweren Missverständnis zwischen Murray und Pogge fiel die Scheibe Ross Mauermann vor die Kufen – und der traf zum 2:2. Das war für die Pinguins nicht unverdient, aber aus Wolfsburger Sicht unnötig.

Ein lahmes erstes Drittel, ein fulminantes zweites. Was hatte der Schlussakkord zu bieten?

Spannung bis zum Ende

Zunächst nahm sich das Nordduell eine Verschnaufpause, dann musste Murray 13 Minuten vor dem Ende auf die Strafbank. Die Unterzahl kämpften die Grizzlys allerdings gut weg. Urbas kam zwar zu Abschlüssen, es klingelte jedoch nicht. Kurz darauf musste wieder Murray raus, diesmal wegen Spielverzögerung. Erneut aber kamen die Wolfsburger unbeschadet davon. Und in den letzten 90 Sekunden waren die Grizzlys dann mal in Überzahl, konnten die Partie aber nicht in der regulären Spielzeit entscheiden.

So musste die Overtime her, in der die Wolfsburger noch 27 Sekunden in Überzahl waren. Die nutzten sie allerdings nicht. Im Gegenteil. Dominik Uher machte bei 3 gegen 3 den entscheidenden Treffer.

Für die Grizzlys geht es am Sonntag (14 Uhr) gegen München weiter.

