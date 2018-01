Lieberknecht: „Wir müssen 90 Minuten Fußball spielen“

Braunschweigs Trainer Torsten Lieberknecht während der Fußball-Partie in der 2. Bundesliga am 3. Spieltag zwischen Eintracht Braunschweig und dem FC Erzgebirge Aue am Freitag im Eintracht-Stadion in Braunschweig. Foto: Florian Kleinschmidt/BestPixels.de

Viel Zeit blieb Trainer Torsten Lieberknecht und seinen Zweitligafußballern von Eintracht Braunschweig nicht, um nach der 0:2 (0:0)-Niederlage in Heidenheim am Mittwoch die Wunden zu lecken. Geschweige denn, sich auf die nächste Aufgabe vorzubereiten. Und die hat es erneut in sich: Bereits am Sonntag treten die Blau-Gelben um 13.30 Uhr beim FC Erzgebirge Aue an. Ein Duell mit dem direkten Tabellennachbarn. Nur ein Punkt trennt die auf Platz 15 rangierenden Braunschweiger von den einen Rang besser positionierten Sachsen. Abstiegskampf pur. Mal wieder - unterlag doch das Spiel in Heidenheim schon ähnlichen Voraussetzungen.

Die Ausganglage beider Kontrahenten ähnelt sich nicht nur anhand des Tabellenbildes. Genau wie die Eintracht verließ auch Erzgebirge Aue nach dem ersten Pflichtspiel im neuen Jahr den Platz als Verlierer. Beim Spitzenreiter aus Düsseldorf musste sich die Mannschaft von Hannes Drews mit 1:2 geschlagen geben. „Die Situation ist wie bei uns. Auch Aue hat den Auftakt verloren und steht daher vor einem wichtigen Spiel - genau wie wir auch“, kommentierte Eintracht-Trainer Torsten Lieberknecht. Er erwartet ein kampfbetontes Spiel, „so, wie es in Aue immer ist“. Prämisse für die Partie am Sonntag sei, „90 Minuten Fußball zu spielen“. Und nicht nur 45 wie am Mittwoch beim FCH.

Personell kann Lieberknecht aus dem Vollen schöpfen: „Es sind alle fit“, sagt Lieberknecht. Auch Özkan Yildirim sei nach seiner Innenbandzerrung wieder einsatzfähig. Das gilt auch für die jüngsten Neuzugänge Philipp Hofmann und Onur Bulut. Lieberknecht: „Ich habe mich heute noch mal mit Onur unterhalten und er fühlt sich bereit, auch 90 Minuten zu spielen.“ Nur auf Hendrick Zuck wird der 44-Jährige Übungsleiter nicht zurückgreifen können. Sein Mittelfeldspieler holte sich in Heidenheim die fünfte Gelbe Karte ab.