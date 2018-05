Der letzte fitte Eintracht-Stürmer

Abstieg, Relegation, Klassenerhalt – alles ist noch drin von tiefer Trauer bis Happy End für die Braunschweiger Eintracht an diesem irren letzten Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga. Doch dafür müssen die Löwen vor allem auch eins machen am Sonntag beim Tabellendritten Holstein Kiel, der...