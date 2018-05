An diesem Sonntag geht Eintracht vor Familie

Markus Herrmann ist froh, dass ihm dieser innere Konflikt am Sonntag erspart bleibt. Wäre es am letzten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga für Holstein Kiel noch um den Aufstieg gegangen, hätten in seiner Brust „zwei Herzen geschlagen“, gibt er zu. Dabei ist der Waggumer glühender Eintracht-Fan....