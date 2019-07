Braunschweig. Der Eintracht-Kapitän leidet unter einem grippalen Infekt. Für das Spiel am Dienstag in Jena wollen die Verantwortlichen kein Risiko eingehen.

Eintrachts Bernd Nehrig fällt für das Spiel in Jena aus

Eintracht Braunschweig muss beim Drittliga-Spiel am Dienstagabend um 19 Uhr bei Carl Zeiss Jena auf Kapitän Bernd Nehrig verzichten. Wie der Verein am Montag auf einer Pressekonferenz mitteilte, leidet der 32-Jährige noch an einem grippalen Infekt.

Eintracht-Verantwortliche wollen Risiko ausschließen

Bereits beim 2:1-Sieg am Samstag gegen 1860 München musste Trainer Christian Flüthmann seinen Routinier in der Halbzeit auswechseln. Am Dienstag wollen die Verantwortlichen nun kein Risiko eingehen. Nach zwei Spieltagen und Siegen gegen Magdeburg und München steht Eintracht Braunschweig an der Spitze der Drittliga-Tabelle.