Mike Feigenspan: Eintrachts perfekter Einwechselspieler

Lange brauchte Mike Feigenspan am Sonntag in Großaspach nicht, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Der Offensivspieler von Eintracht Braunschweig war nicht einmal vier Minuten auf dem Platz, da hatte er schon getroffen. Die Löwen hatten einen Freistoß kurz ausgeführt, Feigenspan zog mit Tempo an...