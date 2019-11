Eintrachts Alfons Amade für U20-Nationalmannschaft nominiert

Braunschweig. Der 20-Jährige darf am Montag auf einen Einsatz gegen Portugal hoffen. Für die Blau-Gelben durfte Amade bislang drei Mal in der 3. Liga auflaufen.

Eintrachts Braunschweigs Rechtsverteidiger Alfons Amade ist für ein Länderspiel der deutschen U20-Nationalmannschaft nominiert worden. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. Die Partie gegen Portugal wird am Montag, 18. November, um 18.30 Uhr im Estádio Municipal de Aveiro angepfiffen.

Alfons Amade: Bislang drei Spiele für Eintracht Braunschweig

Amade kam im Sommer aus Hoffenheim nach Braunschweig. In der Bisherigen Drittliga-Saison kam der 20-Jährige in drei Spielen zum Einsatz. Beim 3:1-Auswärtssieg bei der SG Sonnenhof-Großaspach ließ ihn Eintracht-Trainer Christian Flüthmann im rechten Mittelfeld sogar von Anfang an spielen. red