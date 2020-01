Kammerbauer will bei Eintracht den Schritt nach vorn machen

Patrick Kammerbauer sitzt entspannt in der Lobby des Mannschaftshotel in Belek. Für ihn ist das Trainingslager des Fußball-Drittligisten Eintracht Braunschweig in der Türkei eine wichtige Zeit, die er unbedingt nutzen möchte. Denn Kammerbauers viereinhalb Monate waren nicht gerade einfach. Als...