Kammerbauer zeigt bei Eintracht nun, was er kann

So schnell kann es manchmal im Fußball gehen. Zwischen dem 17. und 21. Spieltag erlebte Patrick Kammerbauer vier von fünf Spielen des Fußball-Drittligisten Eintracht Braunschweig nur als Zuschauer auf der Ersatzbank. Sein einziger Auftritt in der Startelf in dieser Phase beim 2:2 gegen den 1. FC...