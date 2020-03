Niko Kijewski trainiert im Wohnzimmer für den Tag X

Wie allen Menschen im Moment fällt es auch Niko Kijewski schwer, die Füße in Corona-Zeiten still zu halten. Trotzdem hält sich der Fußball-Profi von Drittligist Eintracht Braunschweig an die Regeln und verbringt die meiste Zeit des Tages in den eigenen vier Wänden. „Ich gehe tatsächlich nur raus,...