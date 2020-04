Eintracht veranstaltet virtuelles Heimspiel

Für mehr als 12.000 Menschen ist es ein festes Ritual an jedem zweiten Wochenende zu den Drittliga-Spielen der Fußballer von Eintracht Braunschweig zu pilgern – so viele Dauerkarteninhaber halten den Löwen auch ein Jahr nach dem Fast-Abstieg in die Bedeutungslosigkeit die Treue. Gemeinsam mit...