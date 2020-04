Eintracht zurück im Training – „Das war ein gutes Gefühl“

Die Vorgaben waren streng und wurden von den Eintracht-Profis auch penibel eingehalten. Keine gemeinsame Kabine, kleine Gruppen, die sich auf dem Platz nicht über den Weg laufen, und keine Zweikämpfe. So sah das erste Mannschaftstraining von Braunschweigs Drittliga-Fußballern nach dem Neustart aus. Wegen der Corona-Pandemie ist an einen normalen Ablauf der Teameinheiten noch nicht zu denken.

Trotzdem war Eintracht-Trainer Marco Antwerpen froh, seine Spieler am Mittwoch mal wieder auf dem Trainingsplatz zu sehen. „Das war ein gutes Gefühl und mal eine Ablenkung von der schwierigen Situation. Wir sind alle Berufsfußballer und freuen uns natürlich, wenn wir unserer Tätigkeit nachgehen können. Es hat Spaß gemacht, die Jungs mal wieder auf dem Platz zu sehen“, sagt der Coach. Er hatte die Feldspieler in vier Gruppen eingeteilt. Zwei trainierten am Vormittag auf zwei verschiedenen Plätzen, die anderen beiden am Nachmittag – ebenfalls in deutlichem Abstand voneinander. Eintrachts vier Torhüter bildeten ein weiteres Trainingsteam.

Viel war den Löwen zwar nicht möglich, aber Antwerpen konnte seine Truppe zumindest Pass- und Technikübungen absolvieren lassen. „Es war der erste Tag, und wir müssen mal schauen, wie man vielleicht auch bald mal wieder taktische Dinge üben kann“, sagt der Trainer. Man habe den Spielern die lange Pause aber auch ein wenig angemerkt. „Durch individuelle Laufeinheiten konnte jeder im Ausdauerbereich etwas machen, doch die Belastung der Muskulatur bei fußballspezifischen Übungen ist dann doch etwas anderes“, erklärt er.

Trotz der Freude über die Rückkehr auf den Fußballplatz ist die Trainingssituation in Corona-Zeiten auch für ihn noch gewöhnungsbedürftig. „Es ist schon ein komisches Gefühl, wenn man erst einmal Fieber messen lassen muss, wenn man die Kabine betreten will. Aber wir werden uns alle sehr gewissenhaft an diese Hygienevorschriften halten“, verspricht Antwerpen.

Er durfte am Mittwoch auch die beiden Routiniers Bernd Nehrig und Stephan Fürstner wieder auf dem Trainingsplatz begrüßen. Die beiden Mittelfeldspieler haben in der Zwangspause ihre Verletzungen auskuriert und stiegen wieder ins Training ein. Damit haben die Braunschweiger im Moment keinen Ausfall zu beklagen. Schön, wenn das so bleibt. Noch schöner wäre es aber, wenn die Eintracht diesen Umstand auch für sich in Punktspielen nutzen könnte. Doch ob es dazu noch in den nächsten Wochen kommt, steht nach wie vor in den Sternen. Eine Entscheidung, wann und wie es in der 3. Liga weitergeht, ist bisher nicht gefallen. Mit dem Trainingsneustart nach der Zwangspause schaffen die Eintracht-Profis aber zumindest die Voraussetzungen, um fit zu sein, wenn es weitergeht.

