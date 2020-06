Grünes Licht für Biankadi und Co.

Am Tor von Steffen Nkansah in Halle waren weder Marvin Pourié noch Merveille Biankadi beteiligt. Trotzdem haben die beiden Leihspieler auch bei diesem knappen 1:0-Erfolg von Eintracht Braunschweig bewiesen, dass sie die Löwen-Offensive beleben. Pourié ist als Zielspieler und Ballhalter in vorderster Front wertvoll, und Biankadi stellt aufgrund seiner Schnelligkeit und technischen Fähigkeiten die gegnerische Defensive stets vor Herausforderungen. Deshalb wäre es bitter gewesen, wenn der Fußball-Drittligist ausgerechnet im vielleicht entscheidenden letzten Saisonspiel auf das Duo hätte verzichten müssen. Das ist für den 4. Juli in Meppen geplant, und offiziell enden die Leihverträge der Winterverpflichtungen am 30. Juni. Doch laut Eintrachts Sportdirektor Peter Vollmann wurde bereits eine Lösung gefunden.

„Bei unseren Leihspielern brauchen wir natürlich die Zustimmung der Stammvereine, dass wir sie auch nach dem 30. Juni noch einsetzen dürfen. Aber die liegen uns in allen Fällen vor“, sagt Vollmann. Das ist für die Eintracht eine gute Nachricht, denn neben Pourié und Biankadi befinden sich mit Patrick Kammerbauer, Kevin Goden und Alfons Amade noch drei weitere Leihspieler im aktuellen Aufgebot der Blau-Gelben. Hätten die Stammvereine ihre Zustimmung versagt, wäre das Quintett weder für das letzte Saisonspiel noch für eine mögliche Zweitliga-Relegation spielberechtigt gewesen.

Doch dieses Szenario droht inzwischen nicht mehr. Auch nicht bei anderen Spielern, deren Kontrakte zum 30. Juni auslaufen. „Wir müssen diese Verträge ergänzen, nicht verlängern. Und bisher gibt es bei uns noch keinen, der das nicht mitmachen will“, sagt Vollmann. Theoretisch ist das zwar möglich. Aber: „Es ist doch im eigenen Interesse der Spieler, dass sie bis zum Saisonende dabei bleiben“, erklärt der Sportdirektor.

Er hat auch noch kein Motivationsproblem bei einem Akteur ausgemacht, dessen Kontrakt endet und der noch nicht weiß, wie es nach der Spielzeit weitergeht. Gerade die beiden Spiele nach der Corona-Pause hätte gezeigt, dass die Eintracht bei den vielen englischen Wochen jeden Mann braucht. Trainer Marco Antwerpen, dessen Vertrag ebenfalls ausläuft, hatte das Personal in den beiden Spielen munter durchgewechselt und auch Akteuren eine Chance gegeben, denen eigentlich keine große Zukunft mehr in Braunschweig vorhergesagt wurde. Einer davon ist Leon Bürger. Der 20-Jährige hatte beim 4:2 gegen Viktoria Köln sein erstes Tor als Profi erzielt. „Leon ist ein gutes Beispiel dafür, dass sich im Moment jeder positiv in den Vordergrund spielen kann und dass sich im Fußball die Dinge wieder schnell ändern können“, sagt Vollmann. Auch Bürgers Vertrags läuft in drei Wochen aus. Gespräche über eine Verlängerung sind nun wieder wahrscheinlicher geworden.

Allerdings betont Vollmann, dass aktuell der sportliche Saisonendspurt im Vordergrund steht. „Die Spieler haben sich im Trainingslager darüber noch einmal intensiv ausgetauscht. Sie begreifen, worum es geht und stellen alle anderen Themen hinten an“, meint der Sportdirektor. Die zwei Siege nach der Pause untermauern seine These. „Wir sind gut gestartet, in beiden Spielen war die Leistung in Ordnung und die Einstellung stimmt. Aber deswegen bin ich jetzt nicht euphorisch“, sagt Vollmann. Denn wenn ihn diese Saison in der 3. Liga eines gelernt habe, dann das: „Nichts ist sicher, alles ist möglich.“