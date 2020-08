Zweitliga-Spielplan: Eintracht spielt im Oktober gegen Hannover

Die Vorfreude auf die neue Zweitliga-Saison ist groß bei Eintracht Braunschweig und seinen Anhängern. Und nun steht auch fest, an welchen Spieltagen die Blau-Gelben auf welchen Gegner treffen: Am Freitag hat die Deutsche Fußball-Liga (DFL) den Spielplan für die Saison 2020/21 veröffentlicht. Zum Auftakt reisen die Löwen zum 1. FC Heidenheim, der in der abgelaufenen Saison den Aufstieg in die Bundesliga erst in der Relegation gegen Werder Bremen vergab. Das Derby-Hinspiel gegen Hannover 96 steigt Anfang Oktober in der Landeshauptstadt. Am 20. Februar kommt Hannover zum Rückspiel nach Braunschweig.

Eintracht-Trainer Daniel Meyer: Würden uns wünschen, dass ein Teil der Fans beim ersten Heimspiel dabei ist

„Es ist ein schwieriger Start für uns auswärts in Heidenheim, aber wir freuen uns darauf und nehmen die Herausforderung gerne an. Das Team von Frank Schmidt hat sich über die vergangenen Jahre konstant gesteigert, was die Teilnahme an der Relegation für die Bundesliga noch einmal verdeutlicht hat. Wir würden es uns wünschen, dass zumindest ein Teil unserer Fans bei unserem ersten Heimspiel mit dabei sein kann. Die Vorfreude, dass es endlich wieder losgeht, ist riesengroß“, äußerst sich Chef-Coach Daniel Meyer in einer Vereinsmitteilung. Noch sind die Ansetzungen von der DFL nicht genau terminiert.

Der Spielplan von Eintracht Braunschweig im Überblick:

1. Spieltag

19. bis 21. September 2020

1. FC Heidenheim 1846 – Eintracht Braunschweig

2. Spieltag

25. bis 28. September 2020

Eintracht Braunschweig – KSV Holstein Kiel

3. Spieltag

2. bis 5. Oktober 2020

Hannover 96 – Eintracht Braunschweig

4. Spieltag

16. bis 19. Oktober 2020

Eintracht Braunschweig – VfL Bochum 1848

5. Spieltag

23. bis 26. Oktober 2020

SSV Jahn Regensburg – Eintracht Braunschweig

6. Spieltag

30. Oktober 2020 bis 2. November 2020

Eintracht Braunschweig – 1. FC Nürnberg

7. Spieltag

6. bis 9. November 2020

SV Sandhausen – Eintracht Braunschweig

8. Spieltag

20. bis 23. November 2020

Eintracht Braunschweig – Karlsruher SC

9. Spieltag

27. bis 30. November 2020

SV Darmstadt 98 – Eintracht Braunschweig

10. Spieltag

4. bis 7. Dezember 2020

Eintracht Braunschweig – FC St. Pauli

11. Spieltag

11. bis 13. Dezember 2020

Eintracht Braunschweig – VfL Osnabrück

12. Spieltag

15. bis 17. Dezember 2020

SC Paderborn 07 – Eintracht Braunschweig

13. Spieltag

18. bis 21. Dezember 2020

Eintracht Braunschweig – SpVgg Greuther Fürth

14. Spieltag

2. bis 4. Januar 2021

FC Erzgebirge Aue – Eintracht Braunschweig

15. Spieltag

8. bis 11. Januar 2021

Eintracht Braunschweig – Fortuna Düsseldorf

16. Spieltag

15. bis 18. Januar 2021

FC Würzburger Kickers – Eintracht Braunschweig

17. Spieltag

22. bis 24. Januar 2021

Eintracht Braunschweig – Hamburger SV

18. Spieltag

26. bis 28. Januar 2021

Eintracht Braunschweig – 1. FC Heidenheim 1846

19. Spieltag

29. Januar bis 1. Februar 2021

KSV Holstein Kiel – Eintracht Braunschweig

20. Spieltag

5. bis 8. Februar 2021

Eintracht Braunschweig – Hannover 96

21. Spieltag

12. bis 15. Februar 2021

VfL Bochum 1848 – Eintracht Braunschweig

22. Spieltag

19. bis 22. Februar 2021

Eintracht Braunschweig – SSV Jahn Regensburg

23. Spieltag

26. Februar bis 1. März 2021

1. FC Nürnberg – Eintracht Braunschweig

24. Spieltag

5. bis 8. März 2021

Eintracht Braunschweig – SV Sandhausen

25. Spieltag

12. bis 15. März 2021

Karlsruher SC – Eintracht Braunschweig

26. Spieltag

19. bis 22. März 2021

Eintracht Braunschweig – SV Darmstadt 98

27. Spieltag

3. bis 5. April 2021

FC St. Pauli – Eintracht Braunschweig

28. Spieltag

9. bis 12. April 2021

VfL Osnabrück – Eintracht Braunschweig

29. Spieltag

16. bis 18. April 2021

Eintracht Braunschweig – SC Paderborn 07

30. Spieltag

20. bis 22. April 2021

SpVgg Greuther Fürth – Eintracht Braunschweig

31. Spieltag

23. bis 26. April 2021

Eintracht Braunschweig – FC Erzgebirge Aue

32. Spieltag

7. bis 10. Mai 2021

Fortuna Düsseldorf – Eintracht Braunschweig

33. Spieltag

Sonntag, 16. Mai 2021, 15.30 Uhr

Eintracht Braunschweig – FC Würzburger Kickers

34. Spieltag

Sonntag, 23. Mai 2021, 15.30 Uhr

Hamburger SV – Eintracht Braunschweig