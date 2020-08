„Heycar“ wird neuer Trikotsponsor bei Eintracht Braunschweig

So sieht das Eintracht-Trikot für die Saison 2020/2021 aus. Es präsentieren die Eintracht-Spieler Iba May, Danielo Wiebe und Benjamin Kessel.

Eintracht Braunschweig hat offiziell bestätigt, dass heycar der neue Trikotsponsor des frischgebackenen Zweitligisten ist. In einer Pressemitteilung am Samstag teilte Eintracht mit, dass man sich mit dem 2017 in Berlin gegründeten Corporate Start-up zunächst auf einen Vertrag für die Saison 2020/2021 verständigt habe. Bereits Anfang August war der neue Sponsor auf der Trainingskleidung zu sehen.

heycar-CEO betont parallelen zwischen Eintracht und Start Up

„Eintracht Braunschweig und heycar – das passt. Uns eint der Erfolg beim Aufstieg und der unbändige Wille, weiter nach vorne zu kommen. Wir freuen uns sehr, dass die Eintracht gerade den Sprung in die 2. Bundesliga geschafft hat. Wir kennen den Kampfgeist der Spieler auf dem Platz und sind von deren Teamleistung beeindruckt. Unsere Position ist ähnlich: heycar ist vor gerade einmal drei Jahren gestartet – und wir sind den Etablierten dicht auf den Fersen. Damit geben wir uns natürlich nicht zufrieden. Wir schreiben Teamgeist, Leidenschaft und Professionalität groß – das sind für uns Schlüssel zum Erfolg, und das erleben wir auch bei der Eintracht“, sagt Dr. Reinhard Schmidt, CEO bei heycar Deutschland und selbst ehemaliger Leistungssportler. Er ergänzt: „hey Eintracht, wir freuen uns auf euch!“

Heycar wurde von VW Financial Services gegründet

Eintracht-Geschäftsführer Wolfram Benz ergänzt: „Wir hatten in den Gesprächen sofort eine gemeinsame Basis und ein gutes Gefühl. Braunschweig – das ist der Sitz von Volkswagen Financial Services, die heycar 2017 gegründet haben. Gleichzeitig ist die Löwenstadt die Mutterstadt des deutschen Fußballs – und es gibt viele weitere Berührungspunkte. Menschen bewegen und sie zusammenbringen, dafür stehen sowohl der Fußball als auch das Automobil. Für heycar sowie die Eintracht gilt es, sich täglich im wirtschaftlichen und sportlichen Wettbewerb zu beweisen und immer wieder neu anzugreifen, um erfolgreich zu sein. Dazu gehören Mut, Leidenschaft und Selbstbewusstsein. Wir wollen beide in der kommenden Saison für die eine oder andere positive Überraschung sorgen – auf und neben dem Platz.“

Das ist heycar

heycar ist eine Online-Plattform für geprüfte Gebrauchtwagen aller Klassen von ausgewählten Markenhändlern in Deutschland. Mit VW, Audi, Mercedes, Kia, Skoda, Renault u.v.m. deckt die Plattform ein breites Spektrum an Automarken ab. Derzeit bietet heycar rund 400.000 gelistete Fahrzeuge von über 1.300 Händlergruppen an etwa 4.000 Standorten an Gebrauchtwagen, die höchstens acht Jahre alt sind und maximal 150.000 km Laufleistung aufweisen.

Alle Fahrzeuge verfügen über eine Garantie vom Händler, Hersteller oder Versicherer. Zudem hat heycar verbindliche Standards mit den angeschlossenen Händlern vereinbart, die den Kunden Qualität und Services wie Inzahlungnahme, Werkstattarbeiten oder Probefahrten vor Ort bieten.