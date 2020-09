Eintracht testet gegen Halle – einen Tag nach dem Saisonauftakt

Eintracht Braunschweig tritt zu einem weiteren Testspiel an – und das nur einen Tag nach dem Pflichtspielauftakt. Im Rahmen seiner Saisoneröffnung hat Drittligist Hallerscher FC die Blau-Gelben am Samstag, 12. September, zum Test geladen. Am Vorabend spielen die Löwen im DFB-Pokal gegen Hertha BSC.

Eintracht-Trainer Daniel Meyer will allen Akteuren Spielpraxis bieten

Wie der Verein am Freitag mitteilt, soll die Partie in Halle dazu dienen, eine Woche vor dem Start in die Zweitliga-Saison dem gesamten Kader etwas Spielpraxis zu verschaffen. „Nach dem Pflichtspiel-Auftakt im DFB-Pokal gegen Hertha wollen wir auch die Spieler, die am Abend zuvor nicht oder nur kurz zum Einsatz gekommen sind, noch voll belasten. Vor dem Zweitligaauftakt gegen den 1. FC Heidenheim gibt es sicherlich einige enge Entscheidungen. Wir wollen diesen Jungs Spielpraxis und Tempohärte verschaffen“, erklärt Chef-Trainer Daniel Meyer.

Test von Eintracht Braunschweig beim Halleschen FC vor Zuschauern

Anpfiff ist um 14 Uhr im Haller Erdgas Sportpark. Der Hallesche FC plant, dieses Spiel vor 3200 Zuschauern auszutragen. Die Tickets gehen ausschließlich an Heimfans.

feu