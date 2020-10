1:4-Derbypleite: Eintracht Braunschweig unterliegt Hannover 96

Es sollte nicht sein. Vor 7.300 Zuschauern im Niedersachsenstadion verlor Fußball-Zweitligaaufsteiger Eintracht Braunschweig das Prestige-Duell gegen Hannover 96. Die Führung von Martin Kobylanski drehten Linton Maina, Hendrik Weydandt, Niklas Hult und Genki Haraguchi in ein 1:4 (0:0) aus Sicht der Eintracht.

Trainer Daniel Meyer war im Vergleich zum 0:0 gegen Holstein Kiel zur Dreier-Abwehrkette zurückgekehrt. Robin Ziegele ersetzte Niko Kijewski (Kreuzbandriss). Felix Kroos kam für Marcel Bär in die Partie. Auszahlen sollten sich diese Änderungen nicht.

45 Minuten, null Torchancen – so las sich die erschreckende Eintracht-Bilanz nach dem ersten Durchgang in Hannover. Dass auf der anderen Seiten ebenfalls die Null stand, hatte auch etwas mit Glück zu tun. „Wenn angepfiffen wird, kann ich versprechen, sind wir da“, hatte Trainer Daniel Meyer vor der Partie in der Pressekonferenz gesagt. Doch es schien, als sei seine Mannschaft noch auf gute alte Drittliga-Anstoßzeiten eingestellt. In der Anfangsphase waren die Löwen nicht existent.

Eintracht Braunschweig spielt 45 Minuten zum Vergessen gegen Hannover 96

Auf der anderen Seite waren die Abschlüsse der Gastgeber nicht gezielt genug, um Felix Dornebusch im Eintracht-Tor herauszufordern. Ein Lattenkreuz-Treffer in Minute eins stellte lange die gefährlichste Möglichkeit der Hannoveraner dar. Ansonsten segelten viele Bälle durch den Eintracht-Strafraum, die nur so auf einen Abnehmer warteten.

Mehr zum Thema:

Nach Durchgang eins hätten sich abgesehen von Jannis Nikolaou, Dominik Wydra und Michael Schultz in der Dreierkette niemand über eine Auswechslung wundern dürfen. Es traf jedoch zunächst nur Suleiman Abdullahi, der phlegmatisch über den Platz geschlichen war. Für ihn kam Marcel Bär.

Kobylanski trifft für Eintracht Braunschweig aus dem Nichts – Freude währt nicht lange

Nach Wiederanpfiff zeigte die Eintracht ein anderes Gesicht und belohnte sich dafür. Nach einem Flankenwechsel auf Robin Ziegele hielten die 96-Verteidiger wohl den behördlich vorgeschriebenen Sicherheitsabstand ein. Der ansonsten unglücklich agierende Vertreter von Niko Kijewski legte quer auf Martin Kobylanski. Und der Deutsch-Pole schoss per Bogenlampe zum überraschenden 1:0 für die Eintracht (51.).

Der Treffer, der unter gütiger Mithilfe des Torgestänges gelang, versetzte das Niedersachsenstadion in Schockstarre. Die sollte allerdings nur kurz anhalten. Im Zentrum bekam die Löwen-Defensive keinen Zugriff und im zweiten Versuch überwand Flügelstürmer Linton Maina Dornebusch im Eintracht-Tor (54.). Alles wieder ausgeglichen.

Eintracht Braunschweig zerbricht – Hannover 96 eiskalt

Erst jetzt kam auf dem Rasen so etwas wie Derby-Stimmung auf. Doch Hannover drückte die Eintracht immer noch zu oft in deren Hälfte. Befreiungsversuche landeten zu oft direkt wieder beim Gegner. Und so schoss Hendrik Weydandt nach die Hausherren per Direktabnahme in der 71. Minute in Führung. Vom gewünschten Zugriff im Zentrum war keine Spur. Kurz zuvor hatte Meyer Iba May für Felix Kroos gebracht, dem sichtlich die Frische fehlte.

Doch die Löwen verloren mehr und mehr den Faden. Niklas Hult erhöhte auf 3:1 aus sicht der Heimelf. Das Tor war ein Abziehbild des vorherigen Treffers. Der eingewechselte Nick Proschwitz vergab die Chance zum Anschluss fahrlässig. Und Genki Haraguchi, den die Eintracht nie in den Griff bekam, erhöhte zu allem Überfluss noch am 4:1 (86.). Und das war leistungsgerecht. Der Derbyfrust steht Braunschweig ins Haus.

Die Eintracht kann nun zwei Wochen die Wunden lecken. Die Länderspielpause muss genutzt werden. Es ist noch viel zu tun.