Abdullahi steht bei Eintracht am Scheideweg

Als Suleiman Abdullahi im Sommer 2016 das erste Mal nach Braunschweig wechselte, waren die Hoffnungen groß. 19 Jahre alt war der nigerianische Stürmer damals, hatte aber mit guten Leistungen in Norwegen bei Viking Stavanger bereits für ein bisschen Aufmerksamkeit gesorgt, und auch seine physischen Eigenschaften sprachen für ihn: schnell, dynamisch, robust. Dieses Talent, das in den ersten Vorbereitungsspielen für die Eintracht außerdem einen gewissen Torinstinkt bewies, hatte das Zeug für einen klasse Mittelstürmer.

Meniskus-Verletzung warf Abdullahi zurück

Doch die Geschichte verlief anders als erhofft. Vor allem, weil sich der Angreifer noch vor seinem ersten Pflichtspiel für die Löwen schwer am Meniskus verletzte und anschließend einige Monate ausfiel. Doch auch danach kam „Manni“, wie er von Teamkollegen und Fans nach seiner Ankunft in Braunschweig schnell getauft wurde, nie richtig im deutschen Profi-Fußball an. Weitere Verletzungen oder Sprachprobleme – irgendetwas stand immer seinem Durchstarten im Wege. 63 Zweitliga-Spiele mit zehn Toren und drei Partien im DFB-Pokal (1 Tor) stehen nach mehr als vier Jahren in seiner Bilanz. Hinzu kommen sechs Erstliga-Spiele (1 Tor) aus der vergangenen Saison mit Union Berlin.

Rückkehr verläuft bisher ernüchternd

Der Wechsel vor dieser Spielzeit zurück in die Löwenstadt stellte für den 23-Jährigen eine Chance zum Neustart dar. Hier, wo für ihn das Deutschland-Abenteuer mal begonnen hatte, wollte er beweisen, dass er die Qualität für einen guten Stürmer in der 2. Liga hat. Und die Eintracht hoffte, mit ihm den Fixpunkt im Angriff gefunden zu haben, den sich der neue Trainer Daniel Meyer in seinen Planungen immer gewünscht hatte. Der Ergebnis nach vier Pflichtspielen ist aber bisher ernüchternd. Dem Tor beim guten Auftakt im Pokal gegen Hertha folgten drei Punktspiele mit schwacher Leistung des Stürmers. „Es ist offensichtlich, dass wir mehr Torgefahr brauchen“, sagt auch Mittelfeldspieler Felix Kroos, ohne das auf Abdullahi zu beziehen.

Eintracht-Offensive enttäuscht insgesamt

Die bisher schwachen Vorstellungen der Eintracht-Offensive lassen sich mitnichten allein an dem Nigerianer festmachen. Trotzdem ist Abdullahi bisher eine der größten Enttäuschungen bei den Löwen, und er steht im Moment am Scheideweg seiner Karriere. Schafft er es endlich, den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen und einen Weg einzuschlagen, den ihm viele aufgrund seines Potenzials zutrauen? Aussagen von Eintracht-Trainer Meyer lassen daran zumindest ein paar Zweifel aufkommen. „Wir müssen das Training bei Manni schon etwas anders dosieren, weil er sehr verletzungsanfällig ist. Woran das liegt, kann ich nicht erklären. Aber es ist so, dass er nicht so belastbar ist wie andere Spieler“, sagt der Coach.

Der Stürmer ist sehr verletzungsanfällig

Deshalb wird Abdullahi in der Länderspielpause vielleicht auch nicht das volle Programm absolvieren. Meyer hat seiner Mannschaft vor allem in der ersten Woche ein intensives Training verschrieben, um die körperlichen Voraussetzungen zu schaffen, nach der zweiwöchigen Liga-Unterbrechung die 1:4-Niederlage im Derby gegen Hannover 96 schnell vergessen zu machen. In dieser Partie war Abdullahi zur Pause ausgewechselt worden. Zum einen wegen einer schwachen Leistung, aber auch, weil der Stürmer von Knieproblemen gehandicapt wurde. „Wir müssen die Entwicklung bei Manni ein bisschen im Auge behalten“, sagt Meyer.

Alternativen drängen sich nicht auf

Es ist also die Frage, ob und wann Abdullahi die Fitness erreicht, um seine volle Leistungsfähigkeit zu entfalten. Die Eintracht könnte eine positive Entwicklung des Stürmers in den nächsten Wochen gut gebrauchen, denn bisher haben sich keine Alternativen zu ihm wirklich aufgedrängt. Nick Proschwitz wäre eine, er hatte aber bereits in der Rückrunde der vergangenen Drittliga-Saison seinen Stammplatz verloren. Und der hochgehandelte junge Serbe Njegos Kupusovic stand bisher noch nicht einmal im Kader der Löwen, genauso wie der gelernte Angreifer Leandro Putaro.

Fabio Kaufmann, Marcel Bär und Yari Otto können und haben ebenfalls schon im Sturm gespielt. Klassische, wuchtige Angreifer sind sie aber nicht. Diesen Typ verkörpert im Eintracht-Kader am ehesten Suleiman Abdullahi.