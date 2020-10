Nico Klaß wusste, dass er es mit diesem Foul seiner Mannschaft richtig schwer gemacht hatte. Mit hängendem Kopf und sichtlich geknickt verließ der 23-Jährigen in der 40. Minute den Platz. Nach seiner gelb-roten Karte waren die Zweitliga-Fußballer von Eintracht Braunschweig im Auswärtsspiel bei Jahn Regensburg nur noch zu zehnt.

Zu allem Übel lagen die Löwen zu diesem Zeitpunkt bereits mit 0:1 hinten. Am Ende wurde es deftig. Eintracht kassierte in Unterzahl eine verdiente 0:3-Niederlage und verpassten deutlich einen positiven Anschluss an den ersten Saisonsieg in der vergangenen Woche.

Bereits in der zweiten Spielminute hatte sich der rabenschwarze Tag für Klaß angekündigt. Ein Rückpass auf Torwart Jasmin Fejzic geriet dem Defensivspieler so kurz, dass Fejzic Kopf und Kragen riskieren musste, um nicht einen frühen Rückstand zu verhindern. Wenig später war aber auch der Keeper geschlagen. Und auch beim Gegentreffer war Klaß nicht unbeteiligt. Er und Jannis Nikolaou waren gegen Albion Vrenezi viel zu passiv. Der Regensburger drang in den Braunschweiger Strafraum ein und traf sehenswert zum 1:0 für Jahn (5.).

Allerdings erholten sich die Blau-Gelben von diesem Rückstand relativ gut. Regensburg war zwar die Mannschaft mit der besseren Spielanlage, aber die Braunschweiger blieben bei ihrem Stil und setzen vor allem bei schnellen Gegenstößen ein paar Nadelstiche. Fabio Kaufmann hatte in der zehnten Minute die erste richtig gute Chance für Eintracht, scheiterte aus spitzem Winkel aber an Jahn-Torwart Alexander Meyer.

Wenig später stand erneut Klaß im Mittelpunkt. Der Innenverteidiger, der durch den Ausfall von Niko Kijewski zum linken Mittelfeldspieler umfunktioniert wurde, kam in einem Zweikampf mit Oliver Hein deutlich zu spät und holte den Regensburger rustikal von den Beinen. Dafür sah der Braunschweiger zu Recht die gelbe Karte. Seine zweite sollte noch vor der Pause folgen. Diesmal war das Foul gegen Torschütze Vrenezi nicht ganz so hart. In der Summe machte das trotzdem Gelb-Rot – Platzverweis.

Damit war die Eintracht nun deutlich im Hintertreffen. Schade, dass zuvor nicht Yassin Ben Balla nach schöner Kopfballvorlage von Nick Proschwitz die große Chance zum 1:1 genutzt hatte. Völlig frei kam der Mittelfeldspieler gegen Regensburgs Torwart Meyer zum Abschluss, scheiterte aber ebenfalls am Keeper (23.). Allerdings hatten auch die Gastgeber ihre Chancen und waren auch bei elf gegen elf die bestimmende Mannschaft gewesen.

Daran ändert sich nach dem Platzverweis für Klaß verständlicherweise nichts. Eintracht-Trainer Daniel Meyer zog Danilo Wiebe in die Abwehr zurück und stellte auf eine Viererkette um. Damit bekam die Eintracht zwar zunächst etwas mehr defensive Kompaktheit zurück, doch nach vorne wurden die Entlastungsangriffe in der zweiten Hälfte immer weniger.

In der 61. Minute war die Partie mit dem zweiten Treffer der Hausherren dann auch praktisch schon entschieden. Trotz zunehmenden Drucks von Jahn hatte die Eintracht in Unterzahl bis dato gut verteidigt, doch einmal spielten es die Regensburger richtig stark und brachten Max Besuschkow in Position. Der vollendete allein vor Fejzic mit einem genauen Schuss in die Ecke. Eintrachts Torwart war machtlos.

Aber damit war der bittere Abend für die Braunschweiger nicht beendet. Zunächst sah es so aus, als ließ es Regensburg bei zwei Treffer bewenden, doch dann drehte Jahn noch einmal auf. Nach einem langen Pass aus dem Mittelfeld schnürte Vrenezi mit seinem zweiten Tor einen Doppelpack (78.).