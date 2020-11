Die Partien von Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig sind dieser Tage nichts für schwache Nerven – auch beim 3:2-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg ging es nicht ohne diskutable Schiedsrichterentscheidungen und Führungswechsel. Und wieder wurde bis zum Schluss gezittert.

„Als Trainer, puh, muss ich das nicht immer haben“, sagte Eintrachts Chefcoach hinterher und zog abermals den Hut vor seiner Mannschaft, weil sie alles reinwarf und mit viel Herz verteidigte – zumindest in Durchgang zwei.

Danilo Wiebes Traumtor eröffnet Torreigen

Nach fahrigem Auftakt hatte Danilo Wiebe die Löwen per 30-Meter-Traumtor in Führung geschossen (21.). Braunschweig drängte gar auf das zweite Tor, doch ließ sich anschließend zweimal abkochen.

Pascal Köpke, Sohn des Welt- und Europameisters Andreas, versetzte den Hoffnungen auf den zweiten Saisonsieg mit einem Doppelschlag zwischenzeitlich einen herben Dämpfer (31. und 42.). Jeweils hatte der Club dabei den entscheidenden Impuls über Eintrachts linke Abwehrseite gegeben, auf der Lasse Schlüter ein durchwachsenes Startelf-Debüt im Fußball-Unterhaus gab. „Es ist relativ einfach zu sehen, dass die Gegner versuchen, über unsere linke Seite Probleme zu machen, weil wir nach dem Ausfall von Niko Kijewski ein bisschen basteln müssen. Dazu kam die Sperre von Nico Klaß. Die Gegner versuchen, da Druck zu machen, versuchen die fehlende Matchpraxis der Spieler dort für sich zu nutzen“, analysierte Meyer.

Der 41-Jährige war gegen Nürnberg von seiner gewohnten Marschroute ein wenig abgekehrt. Nur 30 Prozent Ballbesitz besaß die Eintracht – und das war gewollt. „Wir wollten Nürnberg den Ball geben, weil sie ihre Stärken im Umschaltspiel haben“, erklärte Meyer, der dann einige gute Balleroberungen seines Teams sah. Infolge des Rückstands zweifelte der Eintracht-Trainer jedoch kurz an der vorgegeben Marschroute. „Wir haben uns in der Halbzeit verständigt, so weiterzuspielen – eine schwierige Entscheidung, wenn du zurückliegst“, gab Meyer zu. Doch sie sollte sich auszahlen.

Kobylanski gleicht für Eintracht Braunschweig aus

Eine dieser besagten Balleroberungen führte genau in der Nürnberger Druckphase zum Ausgleich. Wiebe schickte Martin Kobylanski auf die Reise, und der überraschte Club-Keeper Christian Mathenia mit einem Hammer auf die kurze Ecke (52.).

Das 2:2 setzte bei der Eintracht Kräfte frei. Wie schon gegen den VfL Bochum war jeder Zweikampf, jede erfolgreiche Grätsche wichtig für das eigene Zutrauen. „Bei mehreren Spielern hat man gesehen, dass sie sich über den Spielverlauf hinweg gesteigert haben und solche Momente in den Partien brauchen, um ins Spiel zu finden“, erklärte Meyer.

Sein Team sah sich nun einem wütenden 1. FCN ausgesetzt, der wild die Hälfte der Eintracht bespielte. „Auch mit einem Unentschieden wären wir nicht jubelnd nach Hause gefahren“, sagte Nürnbergs Trainer Robert Klauß, der angefressen war wegen der Szene, die das Spiel schlussendlich entschied.

Schlüter zieht den Foulelfmeter für Eintracht Braunschweig

Lasse Schlüter, der nach dürftigem Beginn stärker wurde, versuchte es erst mit einem Weitschuss, wenig später drang er in den Strafraum vor, schlug einen Haken und bekam nach minimalem Kontakt des Club-Abwehrspielers Lukas Mühl einen Strafstoß zugesprochen – auch die sorgfältige Prüfung durch Schiedsrichter Sven Waschitzki und den Kölner Keller änderte daran nichts mehr. Routinier Nick Proschwitz verwandelte eiskalt (90.+3) und schoss den etwas überraschenden Sieg vor 2788 Zuschauern heraus, den auch Meyer als ein wenig glücklich bezeichnete.

Aber das war am Ende egal, zumal die drei Punkte dem Aufsteiger weitere Überzeugung verleihen könnte. „Ich freue mich. Da fällt schon ein bisschen Ballast ab“, sagt der Coach, der dennoch wusste: „Für uns bleibt eine Menge Arbeit.“ Und „man hat das Gefühl, bei uns kann immer was passieren. Wir müssen diese Fehler abstellen“.

Bevor es in die nächste Länderspielpause geht, wartet schon am Freitag (18.30 Uhr/Sky) ein schweres Auswärtsspiel beim SV Sandhausen. In der Fremde blieb die Eintracht bislang ohne Punkte. Doch Meyer war sich nach dem Sieg über Nürnberg sicher: „Wir wachsen als Gruppe.“