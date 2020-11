Robin Ziegele: Besser konnte es nicht laufen

Vor etwas mehr als einem Jahr hatte Robin Ziegele von so einer Entwicklung kaum zu träumen gewagt. Im Sommer 2019 war der Innenverteidiger zu Eintracht Braunschweig gewechselt, hatte den Schritt vom VfL Wolfsburg II in der Regionalliga zu einem ambitionierten Fußball-Drittligisten gewagt. Durch den Aufstieg der Löwen findet sich der 23-Jährige nun in der 2. Liga wieder – und das Beste ist: Er spielt sogar regelmäßig.

In fünf von sechs Spielen in der Startelf

„Für mich hätte es besser nicht laufen können. Ich bin im Moment absolut zufrieden“, sagt Ziegele. In der Liga stand er in fünf von sechs Spielen in der Braunschweiger Startelf, wirkte sowohl beim Heimspiel über den VfL Bochum als auch jüngst beim 3:2 gegen den 1. FC Nürnberg mit. Und nachdem er beim 1:4 im Derby gegen Hannover 96 auch seinen persönlichen Tiefpunkt erlebte, haben sich die Leistungen des Abwehrspieler stabilisiert, auch wenn Ziegele selber nicht ganz zufrieden ist. „Ich möchte mich weiter verbessern. Ich hatte in jedem Spiel kleine Fehler drin, die ich abstellen muss“, sagt er.

Als harter Arbeiter bekannt

Doch der Trend beim ehemaligen Wolfsburger geht in die richtige Richtung, selbst wenn er sich seines Startelf-Platzes auch beim nächsten Spiel am Freitag (18.30 Uhr) in Sandhausen nicht sicher sein kann. Aber Ziegele ist als harter Arbeiter bekannt, der sich mit viel Einsatz und Leidenschaft in die Zweikämpfe wirft. Deshalb macht er es Cheftrainer Daniel Meyer nicht gerade leicht, ihn draußen zu lassen, obwohl mit Michael Schultz einer der Sommer-Neuzugänge der Blau-Gelben auf die Chance wartet, sich wieder von Beginn an beweisen zu können.

Kein Mann für die linke Mittelfeld-Seite

Der leichte Formanstieg, den Ziegele in den vergangenen Spielen zu verzeichnen hat, hängt sicherlich auch damit zusammen, dass er nun auf der rechten Seite in der Dreier-Abwehrkette eingesetzt wird. Beim ersten Spiel in Heidenheim verteidigte er noch links, beim 1:4 in Hannover sogar noch weiter vorgerückt auf der Außenbahn im Mittelfeld. Nicht die optimale Position für den kantigen Abräumer – das musste auch Eintracht-Trainer Meyer einsehen. In der Dreierkette, und dort am besten rechts, fühlt sich Ziegele deutlich wohler. „Für mich es auf dieser Seite schon etwas einfacher“, sagt der Rechtsfuß. Trotzdem findet er es auch gut, dass Meyer von ihm Flexibilität fordert. „Es kann für meine weitere Karriere bestimmt nur förderlich sein, wenn ich auf verschiedenen Positionen Erfahrungen sammele.“

Klassenerhalt hat Priorität

In dieser Saison steht für ihn aber zunächst der Klassenerhalt mit den Löwen ganz oben auf der Prioritätenliste. Nicht nur Ziegele ist bewusst, dass es ein langer und harter Weg für die Eintracht wird, bis dieses Ziel erreicht ist. „Es war uns allen von Anfang an klar, dass es nicht einfach werden wird. Aber wenn wir uns stets alle voll reinhauen und die Vorgaben des Trainers gut umsetzen, bin ich sicher, dass wir es schaffen werden“, meint er. Mit dem Last-Minute-Sieg gegen Nürnberg haben die Braunschweiger dafür wieder einen wichtigen Zwischenschritt absolviert. „Dadurch haben wir uns etwas vom Druck befreit. Den Schwung von diesem Sieg müssen wir jetzt mitnehmen und in Ehrgeiz, weiter gewinnen zu wollen, umwandeln“, fordert der Abwehrspieler.

Defensive muss besser werden

Drei Punkte haben die Braunschweiger Vorsprung vor dem ersten direkten Abstiegsplatz, aufgrund des schlechten Torverhältnisses kann es aber schnell wieder unten reingehen. Ziegele ärgern die vielen Gegentore für sein Team sehr, er sieht darin aber kein grundsätzliches Defensivproblem seiner Mannschaft. Einige Niederlagen seien aus seiner Sicht am Ende etwas zu hoch ausgefallen. Von der Dreierkette als richtiges Konzept für die Braunschweiger ist er nach wie vor überzeugt. „Wir müssen vielleicht nur mit noch mehr Mut nach vorne verteidigen. Wenn aus unserer Dreierkette eine Fünferkette wird, dann haben wir etwas falsch gemacht“, sagt Ziegele und befindet sich damit auf Wellenlänge mit seinem Trainer.

Dreierkette kennt Ziegele aus Wolfsburg

Dieser präferiert dieses System klar vor anderen taktischen Formationen. Für Ziegele persönlich eine gute Sache. „Ich kenne das aus Wolfsburg, beim VfL haben wir immer so gespielt. Deshalb war das für mich keine Umstellung“, sagt er. Das ist sicherlich einer der Gründe, warum Ziegele unter Meyer bisher recht viel Berücksichtigung fand. Aber nicht der einzige. Der 23-Jährige bringt vieles für einen guten Zweitliga-Verteidiger mit. Er muss aber noch reifer werden, damit seine positive Entwicklung bei der Eintracht so schnell kein Ende nimmt.