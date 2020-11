Im Pokal gegen BVB – Eintrachts Traumlos mit bitterer Note

Braunschweig. Eintracht Braunschweig bekommt es in der 2. Runde des DFB-Pokals mit dem Starensemble von Borussia Dortmund zu tun.

Da werden Erinnerungen wach. Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig trifft in der 2. Runde des DFB-Pokals auf die deutsche Spitzenmannschaft Borussia Dortmund. Dieses Duell zwischen David und Goliath hat es im Pokal schon einmal geben. Auch 2005 waren die Dortmunder in Braunschweig zu Gast und verloren gegen den damaligen Zweitliga-Aufsteiger in der 1. Runde mit 1:2.

Auf eine ähnliche Sensation müssen die Löwen nun auch am 22. oder 23. Dezember hoffen, wenn sie im Heimspiel gegen den Klub aus dem Ruhrgebiet eine Runde weiterkommen wollen. Mehr noch: Damals befand sich der BVB nicht in seinen besten Zeiten, heute sind die Dortmunder eine der stärksten Mannschaften Europas und verfügen über zahlreiche Weltklassespieler und internationale Top-Talente. „Neben Bayern München ist Borussia Dortmund das schwerste Los, wenn es darum geht, im DFB-Pokal eine Runde weiterzukommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir den Platz als Verlierer verlassen, ist in diesem Spiel doch sehr hoch“, sagt Eintrachts Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann. In normalen Zeiten wäre ein Heimspiel gegen die Startruppe um Marco Reus, Mats Hummels und Erling Haaland nichtsdestotrotz ein Freudenfest und ein absoluter Leckerbissen für die Eintracht-Fans. Doch leider sind die Zeiten durch die Corona-Pandemie nicht normal. Wegen des erneuten Lockdowns müssen im November alle Fußball-Spiele ohne Zuschauer ausgetragen werden, ob sich daran im Dezember etwas ändert, ist fraglich und bei den aktuellen Infektionszahlen eher unwahrscheinlich. Deshalb ist das Spiel gegen den BVB ein Traumlos mit bitterer Note. „Schade, dass unsere Fans nicht dabei sein können“, sagt Vollmann. Die Partien der 2. Pokalrunde: SSV Ulm 1846 –FC Schalke 04 Rot-Weiss Essen – Düsseldorf SV Elversberg – Mönchengladbach Wiesbaden –Jahn Regensburg Dynamo Dresden –Darmstadt 98 1. FC Union Berlin – SC Paderborn VfB Stuttgart –SC Freiburg Eintracht – Borussia Dortmund Leverkusen – Eintracht Frankfurt Hannover 96 – Werder Bremen 1. FC Köln – VfL Osnabrück FSV Mainz 05 – VfL Bochum Holstein Kiel –Bayern München FC Augsburg – RB Leipzig Hoffenheim – SpVgg Greuther Fürth VfL Wolfsburg – SV Sandhausen