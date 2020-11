1. FC Union Berlin sagt Testspiel gegen Eintracht Braunschweig ab

Braunschweig. Union hat viele erkrankte und verletzte Spieler, so dass der Bundesligist das Testspiel absagen musste. Eintracht ist aber auf der Suche nach Ersatz.

Der 1. FC Union hat das für Donnerstag vereinbarte Testspiel gegen den Zweitligisten Eintracht Braunschweig abgesagt. Wie der Berliner Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, wird der Termin gestrichen. „Aufgrund der Anzahl an kranken und verletzten Spielern, die bis Donnerstag nicht zurückkommen werden, sowie der Länderspielabstellungen ergibt ein Testspiel aktuell leider keinen Sinn“, wurde Manager Oliver Ruhnert in der Mitteilung zitiert. „Wir bedanken uns bei Eintracht Braunschweig für das Verständnis und werden das Spiel nachholen“, erklärte Ruhnert.

Eintracht auf der Suche nach Ersatz

Peter Vollmann, Geschäftsführer Sport bei Eintracht Braunschweig, zeigte Verständnis für die Spielabsage: „Das ist natürlich sehr schade, die Gründe sind aber nachvollziehbar. Die Partie soll irgendwann nachgeholt werden.“ Auf einen Test verzichten möchten die Blau-Gelben in der Länderspielpause aber nicht. Der Fußball-Zeitligist sei laut Vollmann auf der Suche nach einem neuen Gegner. „Aufgrund der Corona-Pandemie gestaltet sich das allerdings nicht so einfach“, sagt Vollmann. dpa/feu

