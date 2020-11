JHV bei Eintracht Braunschweig – Diese Themen bieten Zündstoff

Von 18 Uhr an tagen die Mitglieder von Eintracht Braunschweig in der Jahreshauptversammlung. Diese findet aufgrund der Corona-Pandemie erstmals ausschließlich virtuell statt. Die Teilnehmer können über ein spezielles Portal abstimmen, Fragen stellen und Wortbeiträge per Anruf leisten. Für Nicht-Mitglieder wird die Versammlung auf Youtube übertragen.

Im Livestream können Interessierte verfolgen, wer der neue Eintracht-Präsident wird. Der Wahlausschuss des Vereins hat den SPD-Landtagsabgeordenten Christoph Bratmann zur Wahl vorgeschlagen. Er ist bereit, das Amt auszuführen, tut dies seit dem Rücktritt von Sebastian Ebel bereits kommissarisch. Doch nicht nur die Präsidenten-Wahl ist ein Thema. Auch die Finanzen der Eintracht aus dem vergangenen Geschäftsjahr werden von Vizepräsident Finanzen Rainer Cech präsentiert. Der Geschäftsbericht des Gesamtvereins war bereits auf der Internetseite einsehbar. Er weist für die ausgegliederte Kapitalgesellschaft der Eintracht ein Minus von 2,3 Millionen Euro aus. Zündstoff bietet auch ein Antrag zur Satzungsänderung, der diskutiert werden soll. Die Fans, die sich seit dem vergangenen Jahr in der Fanabteilung organisieren, drängen darauf, dass künftig ein Vertreter aus ihren Reihen, im Aufsichtsrat der Profiabteilung Einfluss erhält. Schon im vergangenen Jahr hatte dieses Thema für emotionale Diskussionen auf der Versammlung gesorgt.