Wie gelingt Eintracht die defensive Wende?

Es muss was passieren. So viel ist klar. Aber was genau, das ist auch im Falle der Defensivschwäche der Zweitliga-Fußballer von Eintracht Braunschweig nicht so ganz klar. Einstellung, Personal, Taktik oder schlicht und ergreifend fehlende Qualität – es gibt gleich mehrere Punkte, an denen Eintracht-Trainer Daniel Meyer ansetzen kann, wobei allerdings auch nicht sicher ist, ob sich bis zum Auswärtsspiel am Freitag in Darmstadt (18.30 Uhr) bereits erste Fortschritte verwirklichen lassen.

Dass sich jedoch etwas tun muss, ist bei der Eintracht auch intern unumstritten. „Wir haben ein massives Defensivproblem. Das zeigen unsere 17 Gegentore“, sagt Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann. Anders als vor der Saison vermutet, tun sich die Blau-Gelben aktuell mit einer konsequenten Abwehrarbeit schwer, während es in der Offensive für Aufsteigerverhältnisse relativ wenig zu meckern gibt. „Wenn wir es nicht schaffen, die Zahl der Gegentore zu reduzieren, wird es sehr schwierig, Spiele zu gewinnen. Für müssen in der Defensive einfach noch mehr investieren, brauchen mehr Aggressivität, Emotionalität und Einsatzwillen“, fordert Vollmann.

Erst im Januar wird Eintracht auf dem Transfermarkt aktiv

Er weiß aber auch, dass solche Forderungen zwar schnell formuliert, oft aber nicht einfach umzusetzen sind. Auf dem Transfermarkt werden die Braunschweiger erst im Januar nachlegen. Bis dahin muss es das vorhandene Personal richten. Aber auch hier bieten sich für Trainer Meyer Alternativen an, von denen der Coach im nächsten Spiel wohl Gebrauch machen wird. Michael Schultz kann sich Hoffnungen auf eine Rückkehr in die Startelf machen, nachdem er nach dem Derby in Hannover nicht mehr zum Einsatz gekommen war. Erster Kandidat für eine Pause ist sicherlich Robin Ziegele, der gegen Karlsruhe einen schwachen Tag erwischte. Andere machten es in der Defensive aber nicht viel besser, weswegen sicherlich weitere Spieler um ihren Platz in der ersten Elf zittern müssen. Neben Schultz stehen die Routiniers Benjamin Kessel und Felix Burmeister sowie vielleicht Nico Klaß, wenn er rechtzeitig fit wird, als Alternativen bereit.

Taktisch könnte Meyer sicherlich auch etwas ändern, allerdings wird ihn das Spiel gegen den KSC nicht darin bestärkt haben, von der von ihm in der Abwehr favorisierten Dreierkette abzurücken. Wie in der zweiten Hälfte gegen Sandhausen hatte der Coach seinen Mannen zunächst mit einer Viererkette ins Rennen geschickt. Nach den ersten beiden Gegentoren stellte Eintracht um, danach wurde es besser. „Ich hatte in der Länderspielpause das Gefühl, dass die Mannschaft in der Formation von der zweiten Hälfte in Sandhausen gerne weiterspielen möchte. Deshalb haben wir so entschieden“, begründet Meyer die Taktikwahl gegen den KSC. „Aber das hat nicht richtig funktioniert, das Anlaufverhalten hat nicht gepasst. Das ging nach der Umstellung besser“, sagt er.

Meyer passt seine Taktik oft an den Gegner an

Das bedeutet aber nicht, dass die Löwen in Darmstadt nun zwangsläufig mit einer Dreierkette auflaufen werden. Meyer passt seine taktischen Varianten oft auch an den Gegner an, macht seine Aufstellung davon abhängig, ob dieser mit einem oder zwei Stürmern spielt. Direkt hatten die beiden Gegentore gegen den KSC auch nur wenig mit der Taktik-Wahl zu tun. Beide Tore fielen nach Standardsituationen. Einmal ließen die Löwen die nötige Konsequenz im Verteidigen vermissen, das andere Mal war ein unnötiges Foul an der Strafraumgrenze der Ausgangspunkt für den Gegentreffer. Solche Fehler muss Eintracht so oder so abstellen – unabhängig von Personal und Taktik.