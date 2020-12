Marc Arnold: „Ich habe ein paar mehr Sympathien für Eintracht“

Obwohl seine Zeit bei der Eintracht vor mehr als zwei Jahren endete, ist Marc Arnold Braunschweig treu geblieben. Sein ältester Sohn will im nächsten Jahr in der Löwenstadt sein Abitur machen. Zehn Jahre arbeitete der 50-Jährige als Sportdirektor bei der Eintracht, für die er zuvor schon als Spieler aufgelaufen war. Deshalb schlägt sein Herz am Dienstag (20 Uhr) ein bisschen mehr für die Blau-Gelben, wenn sie Borussia Dortmund, ebenfalls ein Ex-Klub von ihm, in der zweiten Runde des DFB-Pokals erwarten. Im Interview spricht Arnold über Eintrachts Chancen, noch bestehende Kontakte zum BVB, seine eigene Zukunft und wie er fast Daniel Meyer nach Braunschweig geholt hätte.

Herr Arnold, am Dienstag treffen mit Eintracht Braunschweig und Borussia Dortmund zwei Ihrer Ex-Klubs im DFB-Pokal aufeinander. Mit viel Interesse blicken Sie als Zuschauer auf diese Partie?

Es ist immer etwas Besonderes, wenn zwei meiner Ex-Vereine aufeinandertreffen. Da schaue auch ich etwas interessierter hin. Vor allem, wenn man so lange bei der Eintracht war wie ich, die Zeit noch nicht so lange her ist und ich mit meiner Familie weiterhin in Braunschweig lebe.

Wir nehmen jetzt einfach mal an, dass Ihr Bezug zur Eintracht deshalb etwas ausgeprägter ist…

Das stimmt. Das liegt aber auch daran, dass ich in Dortmund nur eineinhalb Jahre als Spieler war. Zehn Jahre als Sportdirektor in einem Klub sind da schon etwas anderes. Wenn man über so einen langen Zeitraum täglich ins Büro geht und die Mitarbeiter in der Geschäftsstelle trifft, verbindet das einfach viel mehr. Da sind viele freundschaftliche Verbindungen entstanden, von denen ich einige auch heute noch pflege.

Wie intensiv ist Ihr Kontakt noch zum BVB, mit dem Sie 1995 Deutscher Meister wurden?

Mit Michael Zorc als Sportdirektor und Lars Ricken als NLZ-Leiter sind zwei ehemalige Mitspieler von mir in Dortmund nach wie vor in verantwortlicher Position. Zu beiden gab es über die Jahre hin und wieder Kontakt, wie auch zu einigen anderen BVB-Mitarbeitern. Wenn ich da anrufe, wissen also noch ein paar Menschen, wer ich bin (lacht).

Was wünschen Sie sich für das Pokalspiel und welchem Team drücken Sie mehr die Daumen?

Erstmal wünsche ich mir, dass ein gutes Spiel zustande kommt. Das Duell zwischen Außenseiter und Favorit ist ja an sich schon eine spannende Geschichte. Leider sind keine Zuschauer zugelassen, denn gerade bei Pokalspielen gab es immer eine besondere Atmosphäre im Eintracht-Stadion. Trotz meiner Verbindung zu Dortmund habe ich ein paar mehr Sympathien für die Eintracht.

Glauben Sie, dass die Löwen gegen den BVB eine Chance haben?

Ausgeschlossen ist das nicht. Vor dem Spiel gegen Hertha hatte ja auch niemand geglaubt, dass die Eintracht weiterkommen kann und dann haben die Braunschweiger eine tolle Leistung gezeigt. Aber der BVB ist noch einmal ein anderes Kaliber. Ich denke, dass es für die Eintracht schon ein Erfolg wäre, wenn sie den Favoriten in die Verlängerung zwingen kann. Letztlich rechne ich aber damit, dass sich Dortmund durchsetzt.

Ihr Abschied von der Eintracht ist etwas mehr als zwei Jahre her. Wie sehr schmerzt das bittere Ende dieser lange Zeit erfolgreichen Verbindung noch?

Das ist inzwischen abgehakt. Natürlich war das Ende nicht schön, aber wie Sie es richtig gesagt haben, waren wir bei der Eintracht über eine lange Zeit sehr erfolgreich. Das bleibt positiv in Erinnerung. Und ich bin lange genug im Profifußball unterwegs, um zu wissen, dass auch schmerzhafte Trennungen in diesem Beruf dazugehören.

Wie haben Sie die Entwicklung der Eintracht danach verfolgt?

In der ersten Zeit habe ich versucht, etwas Abstand zu gewinnen und wirklich wenig geschaut, wie es weiterging. Erst im vergangenen Jahr habe ich die Entwicklung wieder intensiver verfolgt. Mich hat schon etwas überrascht, dass nach der langen Phase an Kontinuität, die wir bei der Eintracht hatten, so ein Personalkarussell auf fast allen Ebenen folgte. Aber ich habe mich über den Aufstieg im Sommer gefreut und denke, dass inzwischen mit Christoph Bratmann auch ein guter Nachfolger für Sebastian Ebel als Präsident gefunden wurde.

Sie wurden 2018 wenige Monate nach dem Zweitliga-Abstieg Ende August freigestellt. Warum ist das Experiment mit Henrik Pedersen als Trainer damals gescheitert?

Als Experiment würde ich das gar nicht bezeichnen. Henrik hatte immerhin Erfahrungen im Profibereich als Cheftrainer in Dänemark sowie als Co-Trainer bei Union Berlin und ist nun auch wieder in der ersten Liga in Norwegen aktiv. Er kam mit vielen neuen Ideen, die uns überzeugt hatten, und wir wollten dieser Entwicklung eine Chance geben. So wie es ja auch mal bei Torsten Lieberknecht gemacht wurde und funktioniert hat. Aber im Nachgang muss man vielleicht sagen, dass Henrik zu viel auf einmal wollte und wir ihm besser auch einen erfahrenen Co-Trainer an die Seite gestellt hätten. Ich finde, wir hatten damals eine talentierte Mannschaft, aber charakterlich hat da einiges nicht zusammengepasst.

Ist es richtig, dass Daniel Meyer schon damals neben Pedersen einer der Top-Kandidaten auf die Lieberknecht-Nachfolge war?

Ja, das stimmt. Ich hatte damals viele intensive Gespräche mit ihm und auch danach noch hin und wieder. Seitdem sind wir immer mal wieder in Kontakt. Er hat schon damals mit einem klaren konzeptionellen Plan und seiner eloquenten Art überzeugt. Aber wir haben uns damals für Henrik aufgrund seiner Erfahrung im Herrenbereich entschieden, während Daniel bis dahin nur im Jugendbereich tätig gewesen war. Man trifft im Fußball immer Entscheidung zu einem bestimmten Zeitpunkt mit dem besten Wissen und Gewissen. Hinterher ist es leicht, Dinge anders zu bewerten.

2018 hat es rund um den Abstieg auch zwischen Torsten Lieberknecht und Ihnen geknirscht. Wie ist Ihr Verhältnis heute?

Wir hatten eine Zeit lang den Kontakt reduziert. Nachdem viele Jahre kein Blatt zwischen Torsten und mich gepasst hat, ist es richtig, dass gegen Ende unserer Zeit bei der Eintracht unsere Vorstellungen nicht mehr zu 100 Prozent übereinstimmten. Aber wir haben geschafft, Vergangenes hinter uns zu lassen und unsere Freundschaft auch mit unseren Familien wiederzubeleben. Und wir sind beide froh, dass das so ist.

Herr Arnold, wann sieht man Sie wieder als Manager im Profi-Fußball?

Es gab in der Vergangenheit einige Anfragen und hin und wieder auch konkrete Verhandlungen, auch wenn nicht an jedem Gerücht etwas dran war. Zuletzt wäre sicherlich der 1. FC Magdeburg eine spannende Aufgabe für mich gewesen, mit recht weit fortgeschrittenen Gesprächen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie machen die Suche nach einer neuen Aufgabe recht schwierig. Da alle Klubs sparen müssen und im Zweifel die Trainerposition zuerst gewechselt wird. Wir werden sehen, was sich im neuen Jahr ergibt.